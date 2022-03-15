Знайомтесь, пес Патрон, який служить у команді чернігівських піротехніків

Пес Патрон на службі українських рятувальників / Фото: Колаж: Сьогодні

У воєнний час особливо важко зберігати позитивний настрій та віру у краще. У цьому нам допомагають неймовірні історії українців, наприклад, як про 91-річну зв'язкову УПА.

Сьогодні хочемо познайомити вас із маленьким хвостатим другом, який стоїть на сторожі наших життів. Рятувальники розповіли про дворічного службового собаку породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, який знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області.

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Також українські рятувальники опублікували миле фото Патрона під час виконання ним службових обов'язків.

Пес Патрон на службі українських рятувальників / Фото: ДСНС України

Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким, – написали в офіційному Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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