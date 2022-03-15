Знакомьтесь, пес Патрон, который служит в команде черниговских пиротехников

Пес Патрон на службе украинских спасателей / Фото: Коллаж: Сегодня

В военное время особо тяжело сохранять позитивный настрой и веру в лучшее. В этом нам помогают невероятные истории украинцев, например, как о 91-летней связной УПА.

Сегодня хотим познакомить вас с маленьким хвостатым другом, который стоит на страже наших жизней. Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

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Также украинские спасатели опубликовали милое фото Патрона во время выполнения им служебных обязанностей.

Пес Патрон на службе украинских спасателей / Фото: ГСЧС Украины

Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненько, – написали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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