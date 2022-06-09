Дружина Юрія Ткача скаржиться на життя в Болгарії – "Тут дуже добре працює російська пропаганда"

Вікторія Ткач зізналася, що її найбільше дратує в Болгарії / Фото: Колаж: Сьогодні

З 24 лютого мільйони українців тимчасово переїхали за кордон через агресію РФ. Дружина шоумена Юрія Ткача, блогерка Вікторія Ткач разом з донькою Лізою вирушила до Болгарії. У програмі "Зірковий шлях" телеканалу "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", жінка зізналася, з якою проблемою зіткнулась на новому місці.

Вікторії в новій країні було складно психологічно. Російська пропаганда лунала з екрана ТБ, а україномовних телеканалів не було.

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Болгарія – чудова країна, дуже гарна. Але є така проблема – тут дуже добре працює російська пропаганда. Тут немає жодного українського телеканалу, але є три російські. Якщо послухати новини, то сидиш і думаєш: "Боже, ви взагалі з цієї планети чи ні?" Я стараюсь тут взагалі не вмикати телевізор. Бо чути це зовсім не хочеться, – зазначила Вікторія Ткач.

Побачене жінку надихнуло на популяризацію українського в Болгарії. Окрім благодійності, вона разом з друзями та іншими переселенцями влаштовували тематичні заходи.

Ми привозили сюди людей, допомагали оформлювати їх тут. Сюди нам відправляли гуманітарну допомогу, бо є люди, які приїхали з валізою, а є такі, хто навіть без пакетика. Ми себе тут знайшли по відношенню до наших людей і тих болгар, які підтримують українців. А які не підтримують або мовчать – ми разом з дітьми стараємось відкрити їм очі на ту правду, яка насправді коїться в нашій країні, – зазначила Вікторія Ткач.

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