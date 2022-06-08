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Катерина Кухар розповіла, як "оминути" складнощі у Франції після переїзду

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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8 червня, 16:11
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Практичні поради допоможуть адаптуватися в країні, а ще дізнаєтеся, з чим виникнуть проблеми
Катерина Кухар повідала, як адаптуватися у Франції
Катерина Кухар повідала, як адаптуватися у Франції / Фото: Колаж: Сьогодні

Еміграція українців триває. Франція – одна з країн, куди тимчасово переїхали земляки. Прима-балерина Катерина Кухар в Instagram розповіла про алгоритм дій для адаптації в новій місцевості. Рекомендаціями з нею поділилися знайомі, які емігрували з України до Франції і отримали статус тимчасового захисту.

Отримання статусу тимчасового захисту

Французи раді допомогти українцям, але мовний бар’єр стає на заваді. Місцеві розмовляють французькою, а англійську знають одиниці. Врахуйте поради Катерини Кухар для отримання статусу тимчасового захисту, щоб не ніяковіти під час розмов з локалами.

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Потрібно звернутись до найближчої префектури за місцем проживання і подати документи на реєстрацію. На початку були величезні черги, зараз оформитись можна за 1 день. Зручно обладнана організація черг, що допомагає не заплутатись, – зауважила Катерина Кухар.

Не забудьте взяти з собою:

  • Закордонний паспорт (для перевірки вашого перебування в Україні на момент початку війни).
  • 4 фото (у префектурах є фотобудки, де можна зробити фото).
  • Документи дитини (закордонний паспорт чи ID карта).
  • Підтвердження проживання у Франції (attestation d'hébérgement signée). Цю заяву підписує сторона, яка вас приймає.

Якщо у вас немає "приймаючої сторони", то держава має запропонувати вам варіанти проживання. Принаймні в реальних історіях реальних людей говорять про пристойні умови: апартаменти з кухнею (іноді трапляється без) чи формату готельних номерів, – зауважила Катерина Кухар.

Пошук житла

Катерина Кухар рекомендує шукати безоплатний прихисток в групі "Українці у Франції. Ідеї без кордонів", якщо друзі чи знайомі в країні відсутні.

Звичайно, якщо у вас немає знайомих або родичів, де б ви могли зупинитись на перший час, вам допоможуть чати. Найефективнішою є група у фейсбуці — "Українці у Франції. Ідеї без кордонів". Пишете на головну ваш запит і протягом години вам прилетить в коментарях відповідь щодо ночівлі, центрів оформлення документів тощо, – зауважила Катерина Кухар.

Важливо знати

Термін дії статусу тимчасового захисту 6 місяців. Є можливість продовжити період перебування, якщо плануєте залишитися в Парижі чи іншому місті довше.

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Статус тимчасового захисту, що надається на 6 місяців з правом продовження, називається Recepisse. Цей статус – своєрідний "внутрішній паспорт" для Євросоюзу, що дає вам право: жити та працювати у Франції, оформити медичну страховку (CSS), оформити картку для матеріальної допомоги ADA (видає відділ OFII), – зауважила Катерина Кухар.

Переселенці отримують фінансову допомогу: дорослі – 6,80 євро щодня, діти – 3,40 євро. Додатково доплачують 7,40 євро на сім’ю.

Разом на дорослого + одну дитину виходить 17,60 євро на день. На місяць це 528 євро, – зауважила Катерина Кухар.

Дізнайтеся також, чому Італія – не є найкращим варіантом для переїзду українців.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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