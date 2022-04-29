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Казки не чекати? Які складнощі в Парижі для українців та чому з французами майже неможливо домовитися

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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29 квітня, 15:49
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Про складнощі переїзду, отримання статусу тимчасового захисту, фінансову виплату та знижки на проїзд – розповіла українка Алла Прокопенко
Які складнощі в Парижі для українців та чому з французами майже неможливо домовитися
Які складнощі в Парижі для українців та чому з французами майже неможливо домовитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Українка Алла Прокопенко одна з тих безстрашних та сміливих матусь, яка разом з сином тимчасово переїхала до незвіданого Парижу задля безпеки. Шлях 2 тис. км долали на авто з Івано-Франківська, зупиняючись в різних країнах на ночівлю. Чому з французами складно порозумітися українцям та як швидко адаптуватися новеньким у Парижі – розповідаємо.

Статус тимчасового захисту

Термін дії статусу тимчасового захисту - 6 місяців з можливістю продовжити. Алла Прокопенко зауважує, що його називають своєрідним "внутрішнім паспортом" Євросоюзу, який дає право українцям:

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  • Жити та працювати у Франції.
  • Оформити медичну страховку (СSS).
  • Отримати картку для матеріальної допомоги ADA (видає відділ OFII).

Для отримання статусу тимчасового захисту, необхідно звернутися до префектури, взявши з собою необхідні документи для реєстрації.

Список документів:

  • Закордонний паспорт.
  • 4 фото (у префектурах є фотобудки).
  • Документи дитини (якщо ви тимчасово переїхали з дитиною).
  • Підтвердження проживання у Франції (attestation d'hébérgement signée).

Цю заяву підписує сторона, яка вас приймає. Якщо у вас немає "приймальної сторони", то держава має запропонувати вам варіанти проживання. Принаймні в реальних історіях реальних людей я чула про дуже пристойні умови: апартаменти з кухнею, наприклад, або навіть готельні номери, – зауважує Алла Прокопенко.

Фінансова виплата тимчасово переселеним

Українцям, які приїхали до Парижу та отримали статус тимчасового захисту, виплачують щоденно на одного дорослого 6.80 євро, а на дитину 3.40 євро.

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Додатково є сімейна виплата 7.40 євро на сім’ю. Щомісяця Алла Прокопенко з сином отримують 528 євро.

Мінуси проживання в Парижі

Якщо ви приїхали до Парижу і не знаєте французької, готуйтеся до складнощів. Не всі французи говорять англійською. Більшість знає виключно рідну мову.

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За всієї щирості, готовності допомогти тощо, вони іноді не можуть цього зробити повною мірою: заважає мовний бар’єр, – зауважує Алла Прокопенко.

Пошук роботи – ще одне завдання з зірочкою. Знайти високооплачувану вакансію без знання французької майже неможливо. Алла Прокопенко знає ідеально французьку, тож складнощів в українки не виникло.

До речі, по приїзду до Франції, забудьте про бюджетний інтернет вдома.

Інтернет доступний погодинно (середня ціна – 3 євро за годину). Власник житла має купити обладнання та гарантувати внесення помісячної абонплати впродовж року. Плата становить у середньому 25 євро на місяць. Тож неодмінно цікавтеся, чи буде ваше житло обладнане інтернетом. Це додаткова стаття витрат та клопоту, – зауважує Алла Прокопенко.

Проїзд для українців

Один проїзд (квиток t+) у метро коштує 1,90 євро. Якщо хочете зекономити – купуйте одразу десять квитків (carnet de 10). Проїзд в автобусі дорожчий, ніж у метро. Популярною є купівля проїзної картки Pass Navigo серед французів та туристів.

Pass Navigo, проїзна картка, що дає змогу пересуватися на автобусі, метро та RER, коштує 75 євро на місяць. Придбати її можна, подавши заявку на отримання картки Navigo в торговій агенції RATP на деяких станціях метро, а також у касах продажу, – зауважує Алла Прокопенко.

Приїжджі можуть отримати знижку на проїзд від 50 до 100%. Детальніше за посиланням.

Детальніше про еміграцію Алли Прокопенко до Парижу читайте на Vogue.ua.

Дізнайтеся також чому Італія – не є найкращим варіантом для переїзду українців.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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