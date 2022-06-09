Жена Юрия Ткача жалуется на жизнь в Болгарии – "Здесь очень хорошо работает российская пропаганда"

Виктория Ткач призналась, что ее больше всего раздражает в Болгарии / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 февраля миллионы украинцев временно переехали за границу из-за агрессии РФ. Жена шоумена Юрия Ткача, блогер Виктория Ткач вместе с дочерью отправилась в солнечную Болгарию. В интервью программе "Зірковий шлях" телеканала "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", женщина призналась, с какой проблемой столкнулась на новом месте.

Виктории в новой стране было сложно психологически. Российская пропаганда раздавалась с экрана ТВ, а украиноязычных телеканалов не было.

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Болгария – прекрасная страна, очень красивая. Но есть такая проблема – здесь очень хорошо работает российская пропаганда. Здесь нет ни одного украинского телеканала, но есть три российских. Если послушать новости, то сидишь и думаешь: "Боже, вы вообще с этой планеты или нет?" Я стараюсь здесь вообще не включать телевизор. Слышать это совсем не хочется, – отметила Виктория Ткач.

Увиденное женщину вдохновило на популяризацию украинского в Болгарии. Кроме благотворительности, она вместе с друзьями и другими переселенцами устраивали тематические мероприятия.

Мы привозили сюда людей, помогали оформлять их здесь. Сюда нам отправляли гуманитарную помощь, потому что есть люди, которые приехали с чемоданом, а есть такие, кто даже без пакетика. Мы себя здесь нашли по отношению к нашим людям и тем болгарам, которые поддерживают украинцев. А не поддерживающие или молчащие – мы вместе с детьми стараемся открыть им глаза на ту правду, которая на самом деле творится в нашей стране, – отметила Виктория Ткач.

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