Закреп через стрес або переїзд – 4 поради, як налагодити роботу кишківнику

Запор через стрес або переїзд – не рідкість, налагодити роботу кишечника допоможе клітковина, питний режим або препарати за порадою лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com
Порушення звичного способу життя та режиму харчування, постійний стрес через війну з Росією привели до того, що у багатьох почалися проблеми із роботою кишківнику, а саме – закрепи. Що можна зробити при закрепі, якщо немає можливості потрапити до лікаря – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська .
Останнім часом багато звернень пацієнтів з скаргами на закрепи. Методи боротьби у кожного різні та далеко не завжди успішні, зазначає Євгенія Бєлінська.
Чому можуть виникати закрепи?
Причин, через які починаються проблеми з випорожненням кишківника, може бути кілька. Одна з основних на сьогоднішній час – це зміна наших харчових звичок , оскільки за умов війни харчуватися нормально можливості більшість людей немає.
Виникненню закрепів сприяє недостатнє вживання клітковини, збільшення раціону продуктів, що викликають саме закрепи - це банани, хлібобулочні вироби, картопля; нерегулярне харчування загалом, дефіцит рідини.
Також постійні стреси, прем деяких ліків – таких як заспокійливі, антидепресанти, препарати заліза, вісмуту тощо теж призводять до запорів. Тому що відбувається уповільнення моторно-евакуаторної функції кишківника.
Якщо є особливості у будові кишкувника, через які у людини і раніше виникали проблеми з спорожненням, то на тлі перерахованих причин закрепи можуть виникати ще частіше. Сюди ж – запальні захворювання ШКТ, новоутворення, звуження просвіту кишківнику після проведеної операції.
Що можна зробити самостійно при закрепі
Насамперед важливо постаратися налагодити харчування, наскільки це можливо у ваших нинішніх умовах, також:
- Намагайтеся включати в раціон кисломолочні продукти, горіхи, буряк, рослинні олії, помідори, гарбуз, квасолю, шпинат, яблука – ці продукти найбільш доступні з того, що зараз можна знайти. Також послабленню при випорожненні сприяє кава за рахунок жовчогінного ефекту цього напою.
- Постарайтеся відновити питний режим, пийте чисту питну воду, а не чай або інші напої.
- Якщо впевнені, що в раціоні не вистачає клітковини (рослинних волокон) і це є причиною закрепу, можна додати псиліум або звичайну клітковину, яку можна придбати у супермаркеті чи аптеці.
- Можете одноразово зробити мікроклізму: підійде енема-села, мікролакс або гліцеринови свічки. Тільки одноразово!
Якщо ці методи не ефективні, слід звернутися до лікаря , щоб він порадив препарати на основі лактулози, макроголу або інші (враховуючи вашу конкретну ситуацію, а не керуючись порадами сусідки/подружки!!!).
Що не можна робити при закрепах
Якщо у вас закреп, то не потрібно купувати всі свічки в аптеці і використовувати їх поки не буде випорожнення. Також у жодному разі не треба:
- застосовувати шматки мила, клізми з маслом та інші підручні засоби. Якщо зараз важко знайти лікаря, щоб підібрати ліки, то що вже говорити про терміновий візит до хірурга чи проктолога, якщо виникнуть проблеми після такого "лікування"?
- пити олію, магнезію і т.д. По-перше – можна наробити лиха, по-друге – потім налагодити роботу ШКТ буде складно
- приймати самостійно стимулюючі проносні (бісакодил, препарати сенни).
Також у жодному разі при закрепі не треба голодувати. Тоді просто нема з чого формуватися каловим масам.
Пам'ятайте, що ефект від проносних на основі макроголу може наступити лише через 24-48 годин, – підбиває підсумок Євгенія Бєлінська, – І, якщо відразу немає випорожнення кишківнику, то панікувати не потрібно.
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