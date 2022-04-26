Запор из-за стресса или переезда – 4 совета, как наладить работу кишечника

Запор из-за стресса или переезда – не редкость, наладить работу кишечника поможет клетчатка, питьевой режим или препараты по совету врача / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Нарушение привычного образа жизни и режима питания, постоянный стресс из-за войны с Россией привели к тому, что у многих начались проблемы с работой кишечника, а именно – запоры. Что можно сделать при запоре, если нет возможности попасть к врачу – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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В последнее время много обращений пациентов с жалобами на запоры. Методы борьбы у каждого разные и далеко не всегда успешные, отмечает Евгения Белинская.

Почему могут возникать запоры?

Причин, из-за которых начинаются проблемы с опорожнением кишечника, может быть несколько. Одна из основных на сегодняшнее время – это изменение наших пищевых привычек, поскольку в условиях войны питаться нормально возможности у большинства людей нет.

Возникновению запоров способствует недостаточное употребление клетчатки, увеличение в рационе продуктов, вызывающих запоры – это бананы, хлебобулочные изделия, картофель; нерегулярное питание в целом, дефицит жидкости.

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постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа тоже приводят к запорам / Фото: Pixabay

Также постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа, висмута и т.п. тоже приводят к запорам. Потому что происходит замедление моторно-эвакуаторной функции кишечника.

Если есть особенности в строении кишечника, из-за которых у человека и ранее возникали проблемы с опорожнением, то на фоне перечисленных причин запоры могут возникать еще чаще. Сюда же – воспалительные заболевания ЖКТ, новообразования, сужение просвета кишечника после проведенной операции.

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Что можно сделать самостоятельно при запоре

В первую очередь важно постараться наладить питание, насколько это возможно в ваших нынешних условиях, также:

Постарайтесь включать в рацион кисломолочные продукты, орехи, свеклу, растительные масла, помидоры, тыкву, фасоль, шпинат, яблоки – эти продукты наиболее доступны из того, что сейчас можно найти. Также послаблению стула способствует кофе за счет желчегонного эффекта этого напитка. Постарайтесь восстановить питьевой режим, пейте именно чистую питьевую воду, а не чай или другие напитки Если уверены, что в рационе не хватает клетчатки (растительных волокон) и это является причиной запора, можно добавить псилиум или обычную клетчатку, которую можно приобрести в супермаркете или аптеке. Можете однократно сделать микроклизму: подойдет энема-села, микролакс или глицериновую свечу. Только однократно!

Если не получается справиться с запорами, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты исходя именно из вашего случая / Фото: Depositphotos

Если эти методы не эффективны, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты на основе лактулозы, макрогола или другие (учитывая вашу конкретную ситуацию, а не руководствуясь советами соседки/подружки!!!).

Что нельзя делать при запоре

Если у вас запор, то не нужно покупать все свечи от запора в аптеке и использовать их пока не будет опорожнения. Также ни в коем случае не надо:

применять куски мыла, клизмы с маслом и другие подручные средства. Если сейчас трудно найти врача, чтобы подобрать лекарство, то что уж говорить о срочном визите к хирургу или проктологу, если возникнут проблемы после такого "лечения"?

пить масло, магнезию и т.д. Во-первых – можно наделать беды, во-вторых – потом наладить работу ЖКТ будет сложно

принимать самостоятельно стимулирующие слабительные (бисакодил, препараты сенны)

Также ни в коем случае при запоре не надо голодать. Тогда просто не из чего будет формироваться каловым массам.

Помните, что эффект от слабительных на основе макрогола может наступить только через 24-48 часов, – подводит итог Евгения Белинская, – И, если сразу нет опорожнения кишечника, то паниковать не нужно.

Напомним, что ранее мы писали, кому особенно нужна клетчатка и почему важно кушать овощи и фрукты.

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