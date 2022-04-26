Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle Здорово

Запор из-за стресса или переезда – 4 совета, как наладить работу кишечника

Светлана Евсеева
26 апреля, 15:00
Стресс, постоянные переезды, изменение питания, бессонница и даже прием антидепрессантов отражается на работе органов пищеварения. Что делать при запоре – в статье

Запор из-за стресса или переезда – не редкость, наладить работу кишечника поможет клетчатка, питьевой режим или препараты по совету врача / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Нарушение привычного образа жизни и режима питания, постоянный стресс из-за войны с Россией привели к тому, что у многих начались проблемы с работой кишечника, а именно – запоры. Что можно сделать при запоре, если нет возможности попасть к врачу – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Реклама

В последнее время много обращений пациентов с жалобами на запоры. Методы борьбы у каждого разные и далеко не всегда успешные, отмечает Евгения Белинская.

Почему могут возникать запоры?

Причин, из-за которых начинаются проблемы с опорожнением кишечника, может быть несколько. Одна из основных на сегодняшнее время – это изменение наших пищевых привычек, поскольку в условиях войны питаться нормально возможности у большинства людей нет.

Возникновению запоров способствует недостаточное употребление клетчатки, увеличение в рационе продуктов, вызывающих запоры – это бананы, хлебобулочные изделия, картофель; нерегулярное питание в целом, дефицит жидкости.

Реклама

постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа тоже приводят к запорам / Фото: Pixabay

Также постоянные стрессы, прем некоторых лекарств – таких как успокаивающие, антидепрессанты, препараты железа, висмута и т.п. тоже приводят к запорам. Потому что происходит замедление моторно-эвакуаторной функции кишечника.

Если есть особенности в строении кишечника, из-за которых у человека и ранее возникали проблемы с опорожнением, то на фоне перечисленных причин запоры могут возникать еще чаще. Сюда же – воспалительные заболевания ЖКТ, новообразования, сужение просвета кишечника после проведенной операции.

Реклама

Что можно сделать самостоятельно при запоре

В первую очередь важно постараться наладить питание, насколько это возможно в ваших нынешних условиях, также:

  1. Постарайтесь включать в рацион кисломолочные продукты, орехи, свеклу, растительные масла, помидоры, тыкву, фасоль, шпинат, яблоки – эти продукты наиболее доступны из того, что сейчас можно найти. Также послаблению стула способствует кофе за счет желчегонного эффекта этого напитка.
  2. Постарайтесь восстановить питьевой режим, пейте именно чистую питьевую воду, а не чай или другие напитки
  3. Если уверены, что в рационе не хватает клетчатки (растительных волокон) и это является причиной запора, можно добавить псилиум или обычную клетчатку, которую можно приобрести в супермаркете или аптеке.
  4. Можете однократно сделать микроклизму: подойдет энема-села, микролакс или глицериновую свечу. Только однократно!

Если не получается справиться с запорами, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты исходя именно из вашего случая / Фото: Depositphotos

Если эти методы не эффективны, следует обратиться к врачу, чтобы он посоветовал препараты на основе лактулозы, макрогола или другие (учитывая вашу конкретную ситуацию, а не руководствуясь советами соседки/подружки!!!).

Что нельзя делать при запоре

Если у вас запор, то не нужно покупать все свечи от запора в аптеке и использовать их пока не будет опорожнения. Также ни в коем случае не надо:

  • применять куски мыла, клизмы с маслом и другие подручные средства. Если сейчас трудно найти врача, чтобы подобрать лекарство, то что уж говорить о срочном визите к хирургу или проктологу, если возникнут проблемы после такого "лечения"?
  • пить масло, магнезию и т.д. Во-первых – можно наделать беды, во-вторых – потом наладить работу ЖКТ будет сложно
  • принимать самостоятельно стимулирующие слабительные (бисакодил, препараты сенны)

Также ни в коем случае при запоре не надо голодать. Тогда просто не из чего будет формироваться каловым массам.

Помните, что эффект от слабительных на основе макрогола может наступить только через 24-48 часов, – подводит итог Евгения Белинская, – И, если сразу нет опорожнения кишечника, то паниковать не нужно.

Напомним, что ранее мы писали, кому особенно нужна клетчатка и почему важно кушать овощи и фрукты.

Также узнайте про 5 причин, почему стоит есть орехи каждый день, особенно женщинам.