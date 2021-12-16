Навіщо пити воду взимку, зокрема для схуднення та як не забувати це робити

Пити воду взимку важливо для схуднення та щоб уникнути зневоднення, постарайтеся не забувати це робити / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо влітку бажання пити чисту воду часто виникає саме собою, то взимку більше тягне на зігріваючі чаї, узвар чи взагалі глінтвейн. Чому нам потрібна вода в холодну пору року, скільки води пити на день і як себе до того привчити – розповіла Ксенія Рен.

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

Реклама

Чому взимку треба пити воду

Чай, кава або гарячий шоколад, та ще й з цукром, молоком та іншими калорійними добавками не сприяють відновленню водного балансу в організмі. Наші клітини взимку потребують чистої питної води, як і влітку.

В холод наш організм теж втрачає вологу, цьому сприяє теплий одяг, пересушене опалювальними приладами повітря. Тому чиста вода потрібна, щоб ваша шкіра не стала млявою, із землистим відтінком через зневоднення. А не лише через дефіцит сонця.

Пити воду взимку треба, щоб прискорити обмін речовин, знизити апетит та споживання калорій / Фото: freepik.com

Реклама

Взимку ми їмо більш калорійну їжу тому достатнє вживання саме чистої води допоможе прискорити обмін речовин, знизити апетит і споживання калорій.

Також взимку ми сповільнюємося, стаємо менш рухливими, рідше буваємо на вулиці. Тому своєчасне поповнення наших внутрішніх "водних запасів" допоможе краще виводити токсини з клітин, підтримати нормальну роботу всіх органів та систем.

Скільки води треба пити і коли?

Ідеальна формула споживання води – 30 мл на 1 кг ваги. Тобто людині, вагою 60 кг потрібно випивати на день 1,8 літрів води. Якщо ви фізично активні, то стежте за відчуттями та пийте більше. Знайте, що спрага – перший симптом зневоднення, пийте до того, як відчуєте сухість у роті. Найкраще у перервах між їжею, вранці натщесерце і протягом дня.

Реклама

Яку воду пити та як не забувати?

Пам'ятаємо, що кава, соки та алкоголь – це не вода, а діуретики, після них потрібно отримати додаткову порцію рідини. Найкраще пити природну очищену воду, не холодну, приблизно температури тіла.

Після масажу потрібно пити багато чистої води / Фото: freepik.com

Часто ми забуваємо пити чисту воду, навіть якщо організм подає нам сигнали. Щоб виробити звичку, спробуйте:

поставити пляшку з водою або чашки з вашою денною нормою перед собою, і спостерігайте як вона зменшується, періодично випиваючи потроху

завантажте мобільну програму з нагадуванням пити воду

якщо не дуже любите саме воду, то уявіть, що це життєво важливі ліки.

Також ми писали, чому сповільнюється метаболізм