Зачем пить воду зимой, в том числе для похудения и как не забывать это делать

Пить воду зимой важно для похудения и чтобы избежать обезвоживания, постарайтесь не забывать это делать / Фото: Коллаж: Сегодня

Если летом желание пить чистую воду часто возникает само по себе, то зимой больше тянет на согревающие чаи, узвар или вообще глинтвейн. Почему нам нужна вода в холодное время года, сколько воды пить в день и как себя к тому приучить – рассказала Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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Почему зимой надо пить воду

Чай, кофе или горячий шоколад, да еще с сахаром, молоком и другими калорийными добавками не способствуют восстановлению водного баланса в организме. Наши клетки зимой нуждаются в чистой питьевой воде, также, как и летом.

В холода наш организм тоже теряет влагу, этому способствует теплая одежда, пересушенный отопительными приборами воздух. Поэтому чистая вода нужна, чтоб ваша кожа не стала вялой, с землистым оттенком из-за обезвоживания. А не только из-за дефицита солнца.

Пить воду зимой надо, чтобы ускорить обмен веществ, снизить аппетит и потребление калорий / Фото: freepik.com

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Зимой мы едим более калорийную пищу, поэтому достаточное употребление именно чистой воды поможет ускорить обмен веществ, снизить аппетит и потребление калорий.

Также зимой мы замедляемся, становимся менее подвижны, реже бываем на улице. Поэтому своевременнее пополнение наших внутренних "водных запасов" поможет лучше выводить токсины из клеток, поддержать нормальную работу всех органов и систем.

Сколько воды нужно пить и когда?

Идеальная формула потребления воды – 30 мл на 1 кг веса. То есть человеку, весом в 60 кг нужно выпивать в день 1,8 литров воды. Если вы физически активны, то следите за ощущениями и пейте больше. Знайте, что жажда – первый симптом обезвоживания, пейте до того, как почувствуете сухость во рту. Лучше всего в перерывах между едой, утром натощак и в течении дня.

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Какую воду пить и как не забывать?

Помним, что кофе, соки и алкоголь — это не вода, а диуретики, после них нужно получить дополнительную порцию жидкости. Лучше всего пить природную очищенную воду, не холодную, примерно температуры тела.

После массажа нужно пить много чистой воды / Фото: freepik.com

Часто мы забываем пить чистую воду, даже если организм подает нам сигналы. Чтобы выработать привычку, попробуйте:

поставить бутылку с водой или чашки с вашей дневной нормой перед собой, и наблюдайте как она уменьшается, периодически выпивая понемногу

загрузите мобильное приложение с напоминанием пить воду

если не очень любите именно воду, то представьте, что это жизненноважное лекарство.

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