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Вік ні до чого – чому метаболізм уповільнюється, зростає зайва вага і що робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
10 грудня, 13:00
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Набрала вагу, бо з віком "упав" метаболізм – міф! До зайвих кілограмів призводять калорійне харчування, гіподинамія, шкідливі звички. Але проблема вирішувана
Метаболізм сповільнюється і зростає зайва вага через неправильне харчування та гіподинамію, вік тут ні до чого
Метаболізм сповільнюється і зростає зайва вага через неправильне харчування та гіподинамію, вік тут ні до чого / Фото: Колаж: Сьогодні

"Уповільнення" метаболізму після 30 і як результат – зайва вага залежить не від старіння організму, а від того, як ви поводилися в молодості плюс яких звичок у харчуванні та активності дотримуєтеся зараз. Чому ми набираємо вагу з віком і як цього уникнути – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Чому уповільнення метаболізму із віком – міф?

Метаболізм людини не змінюється протягом усього середнього віку (від 15 до 55 років). Причина метаболічних змін зовсім не у вікових змінах, а поведінкових та соціокультурних процесах. А саме – у гіперкалорійному харчуванні та низькій руховій активності.

Якщо жінка чи чоловік протягом життя не були фізично активні (а м'язова тканина – це метаболічно активна тканина) і не стежили за харчуванням, то ближче до 35 вони відзначають "уповільнення" метаболізму.

До зайвої ваги після 30 років наводить сидячий спосіб життя, калорійна їжа, а не вікове уповільнення метаболізму.
До зайвої ваги після 30 років наводить сидячий спосіб життя, калорійна їжа, а не вікове уповільнення метаболізму. / Фото: freepik.com

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Це неправда, генетики довели неодноразово: що між 15 та 55 роками метаболізм у людини уповільнюється максимум відсотків на 5. А на окремих прикладах людей, ведучих активний образ життя, ми спостерігаємо навіть зворотні процеси: м'язова маса та метаболізм з віком зростають, а жирова маса – зменшується.

Але ми з віком набираємо вагу, чому?

Якщо в юності (при нашій високій активності) висококалорійне харчування, багате на цукор і жир, йшло на обслуговування енергетичних потреб, то з віком все "зайве" відкладається або на талії, або вісцеральним жиром на внутрішніх органах.

У юності за нашої високої активності калорійне харчування йшло на енергопотреби, тому ми так швидко не товстіли
У юності за нашої високої активності калорійне харчування йшло на енергопотреби, тому ми так швидко не товстіли / Фото: freepik.com

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Так, досить струнка жінка може різко поплисти після 55, але це пов'язано з менопаузою, зміною гормонального фону, а не метаболізмом. Але надлишок вуглеводів негативно впливає ще й на роботу шлунково-кишкового тракту провокуючи диспепсичні розлади (печія, здуття, метеоризм, дискомфорт у животі).

Крім того, з віком посилюється процес глікації – реакції, за якої відбувається склеювання волокон колагену або еластину з глюкозою. Якщо в юності таке харчування "лише" посилювало акне (вугровий висип), то після 35 з'являються зморшки , в'ялість шкіри та тьмяний колір.

Чому ж так важко схуднути дорослій людині? Тому що з віком з'являються шкідливі звички плюс у більшості з нас сидяча робота.

Як схуднути при віковій повноті?

Головне правило раціонального харчування – це відповідність енерговитрат – енергонадходженням. Тобто ми худнемо на дефіциті калорій , а набираємо вагу – надміру. З віком ми менше рухаємось, бо сили залишають, а калорійної їжі їмо більше. У результаті багато жінок (і чоловіків) старшого віку мають зайву вагу.

Навіть люди, які сильно мотивовані скинути зайві кілограми, важко змінюють свій спосіб життя. Ще важче змінити харчування навіть якщо ви хочете схуднути. У таких випадках можуть допомогти дієтологи та психологи.

Якщо харчування раціональне, але вага зростає, значить не вистачає фізичної активності: робіть зарядку або більше ходіть пішки
Якщо харчування раціональне, але вага зростає, значить не вистачає фізичної активності: робіть зарядку або більше ходіть пішки / Фото: freepik.com

Іноді вага зростає, хоча начебто нічого не змінювали у харчуванні. За рік – це лише 2-3 кілограми, але за 5 років – уже всі 10 зайвих кіло, знайома ситуація? Значить, не вистачає фізичної активності.

Це не означає, що потрібно негайно "вбиватися" у спортзалі – для початку просто більше ходіть пішки, підніміться сходами замість ліфта. І, звичайно, відрегулюйте харчування, якщо хочете схуднути.

Також ми писали, як схуднути до Нового 2022 року

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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