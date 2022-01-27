Навіщо робити примірку губ – це модний тренд чи необхідність

Прикладка губ - це не просто модний тренд, а необхідність тих жінок, хто потребує коригування з ряду причин / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Легкий філер в губи, який зникає за кілька тижнів, допоможе зрозуміти, чи потрібно вам міняти форму губ і якщо так – то як саме. Що таке примірка губ, що спільного у цієї процедури з біоревіталізацією та навіщо її робити – розповіла косметолог Яна Коркодим .
Що таке примірка губ і кому вона потрібна?
Примірка губ – це ін'єкційна процедура збільшення/відновлення та одночасного зволоження губ. Тільки роблять її за допомогою так званих "легких філерів" – біоревіталізантів. Наприклад, в губи вводиться та сама гіалуронова кислота, але нестійка, яка дає невеликий ефект об'ємності та зволоження.
Триває такий ефект 2-3, максимум 4 тижні потім повністю зникає. За цей час дівчина або жінка зможе зрозуміти, чи вона хоче більш об'ємні губи, чи потрібно їй відновлювати форму губ (яка зменшилася з віком або після травми, наприклад) у такий спосіб.
Або варто подумати про інші варіанти. Взагалі для запобігання віковим змінам губ, їх зволоженню використовують біоревіталізацію .
Навіщо робити біоревіталізації губ
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