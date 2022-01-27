Зачем делать примерку губ – это модный тренд или необходимость

Примерка губ – это не просто модный тренд, а необходимость для тех женщин, кто нуждается в корректировке по ряду причин / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Легкий филлер в губы, который исчезает за пару недель, поможет понять, нужно ли вам менять форму губ и если да – то как именно. Что такое примерка губ, что общего у этой процедуры с биоревитализацией и зачем ее делать – рассказала косметолог Яна Коркодим.
Что такое примерка губ и кому она нужна?
Примерка губ – это инъекционная процедура по увеличению/восстановлению и одновременному увлажнению губ. Только делают ее с помощью так называемых "легких филлеров" – биоревитализантов. Например, в губы вводится та же гиалуроновая кислота, но нестойкая, которая дает небольшой эффект объемности и увлажнения.
Длится такой эффект 2-3, максимум 4 недели, потом полностью исчезает. За это время девушка или женщина сможет понять, хочет ли она более объемные губы, нужно ли ей восстанавливать форму губ (которая измелилась с возрастом или после травмы, например) таким способом.
Или же стоит подумать о других вариантах. Вообще для предотвращения возрастных изменений губ, их увлажнения используют биоревитализацию.
Зачем делать биоревитализацию губ
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