За квиток на потяг – 36 300 гривень! Ми дізналися, як виглядає найдорожчий вагон "Укрзалізниці"

Ми дізналися, як виглядає найдорожчий вагон "Укрзалізниці" / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Поки одні подорожують плацкартом за ₴300 та називають вагони "Укрзалізниці" олдскульними, інші – шикують. Бо знають, як потрапити до вагону-салону, який нагадує 5-зірковий готель та коштує, як преміальні апартаменти. Найдорожчий в Україні вагон ми знайшли за ₴36 300 та розповімо, що насправді ховається за королівським екстер’єром. І головне: в якому напрямку їде потяг за такі гроші?!

За що люди платять ₴36 300?

Любителі особливого, які звикли до преміальних умов 24/7 будь-де, не обирають плацкарт чи купе. Навіть, якщо йдеться про пересування Україною. Їх здивує лише вагон-салон, який коштує вдесятеро більше та екстер’єром нагадує Версальський палац, де жили французькі королі.

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Екстер’єр нагадує Версальський палац / Фото: Unsplash

Вагон-салон спеціально приєднують до конкретного потяга, маршрут якого обирає гість. Найбільше за користування лакшері-вагоном заплатите, якщо будете їхати з Маріуполя до Рахова. Загальна ціна за перебування у вагоні – ₴36 300.

А ви що хотіли, за ці кошти ви будете їхати в королівських умовах всі 1804 км і не відчуєте дискомфорту.

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У вашому володінні протягом подорожі кухня, яка обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою для зручного приготування і зберігання їжі. Щоправда, її дизайн скромніший, ніж вітальні.

У вашому володінні протягом подорожі кухня / Фото: пресслужба

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Королівська зала, де стоїть стіл для званих вечерь, диван, дзеркало та плазмовий телевізор з аудіосистемою. Складно уявити людей, які їдять варені яйця в цих помпезностях. І не заперечуйте, що продукт не асоціюються з потягами.

Екстер’єр нагадує Версальський палац / Фото: прес-служба

В королівській залі стоїть стіл, диван, дзеркало та плазмовий телевізор з аудіосистемою / Фото: пресслужба

Спальня з ліжком для двох, шафою, письмовим столом та кондиціонером також є.

Спальня з ліжком для двох, шафою, письмовим столом та кондиціонером також є / Фото: пресслужба

Окрім спальні, у вагоні є додаткові комфортабельні купе для 6 осіб.

Окрім спальні, у вагоні є додаткові комфортабельні купе для 6 осіб / Фото: пресслужба

І основне: звичні душ та туалет, як у готелі, теж знайдете у вагоні. Одразу виникає запитання – "А це точно потяг?"

Звичні душ та туалет, як у готелі, теж знайдете у вагоні / Фото: пресслужба

Максимальна кількість місць у вагоні для гостей – 8. Якщо ви будете подорожувати з компанією до одного з міст України, то зможете поділити суму на усіх та заощадити.

На випадок, якщо заплануєте соло-поїздку найдовшим маршрутом Маріуполь – Рахів, то заплатите ₴36 300. І почуватиметесь королем, адже перебуватимете в преміум-салоні одні. Віддали б такі гроші за квиток?

До слова, за вказану суму реально купити авіаквиток до США у два кінці.

Чи можна заплатити менше?

₴36 300 – це максимальна вартість, яку платять гості преміального вагона, який курсує з Маріуполя до Рахова. Але можна заощадити, обравши інші напрямки по Україні. За маршрут сполученням Одеса – Львів заплатите ₴24 200 гривень, а за поїздку з Одеси до Харкова – ₴28 500.

Це сумнівна економія. Її зрозуміють лише аристократи, які встигли протестувати послугу. Черга на бронювання вагону відсутня, а квитки не розбирають, як "гарячі пиріжки".

Не всі готові віддавати статки за одну поїздку, тож вагон, який ви бачите на фото, бронювали за 2021 рік 16 разів.

Складно уявити людей, які їдять варені яйця в цих помпезностях / Фото: прес-служба

Вагонів-салонів в "Укрзалізниці" є 12 штук, перший з них наявний з 1976 року. В середньому вагони, які курсують за різними напрямками, бронюють 8 разів на місяць. Найбільший попит взимку, коли люди їдуть ближче до Карпат. А ще в літній період, який мандрівники люблять проводити на півдні України.

Чи може придбати квиток будь-хто?

Так! Але спершу заповніть письмову заяву з маршрутними даними пасажира (щонайменше за 5 днів) та чекайте фідбеку працівників. А ви думали, щасливий квиток до королівських умов за хвилину в касі купите? Ні.

Чого нам не вистачило в королівському вагоні?

Коли почули ціну та позиціонування "вагон-салон", то очікували побачити не лише відповідний інтер’єр, а й бонуси для гостей.

І ні, ми не про безлімітне шампанське Moët & Chandon та лобстерів, а про чай, який асоціюється з затишним початком подорожі українською залізницею. За гарячий напій прийдеться доплатити. Але питимете його з дорогого сервізу, а не з олдскульних келихів з металевою ручкою.

Їжа до вартості квитка також не входить, тож варені яйця та бутерброди приготуйте самі вдома.

Безоплатні засоби для гігієни на умивальнику теж очікували побачили. Але вони відсутні. До початку пандемії видавали лише рушник та мило, але не в реаліях сьогодення.

Звичні душ та туалет, як у готелі, теж знайдете у вагоні / Фото: пресслужба

Якщо ви думали, що гостей супроводжуватиме не лише провідник, а й охоронець чи офіціант, то ми розчаруємо. Серед персоналу привітно зустріне лише провідник. До речі, він має окреме купе у вагоні. У доступі гостей кнопка виклику, якою вони користуються за бажанням. Пасажири можуть будь-коли натиснути її, щоб провідник прийшов на допомогу до зали.

Усі провідники, які обслуговують королівські вагони, проходять тестування з психології. Треба ж порозумітися зі званими гостями з перших секунд!

Чи варта одна поїздка у вагоні-салоні ₴36 300?

Перебування у вагоні-салоні здивує в перші секунди кожного. Інтер’єр та умови руйнують міфи про стандартну "картинку" всередині потягів української залізниці.

Але ця преміальність – не для всіх: щоб потрапити у вагон, який курсує з Маріуполя до Рахова, треба заплатити приблизно дві середньостатистичні зарплатні пересічного українця.

Якщо заплануєте подорож, то будьте готові, що послуга "Все враховано" відсутня. Так, з безоплатним чаєм вас не зустрінуть, але нові враження гарантовано. Вагон за ₴36 300 має плюси, але й не без мінусів до яких треба заздалегідь підготуватися.

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