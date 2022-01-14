За билет на поезд – 36 300 гривен! Мы узнали, как выглядит самый дорогой вагон "Укрзализныци"

Мы узнали, как выглядит самый дорогой вагон "Укрзализныци" / Фото: Инфографика Life Сегодня
Пока одни путешествуют в плацкарте за ₴300 и называют вагоны "Укрзализныци" олдскульными, другие – шикуют. Потому что знают, как попасть в вагон-салон, который напоминает 5-звездочный отель и стоит, как премиальные апартаменты. Самый дорогой в Украине вагон мы нашли по ₴36 300 и расскажем, что на самом деле скрывается за королевским экстерьером. И главное: в каком направлении едет поезд за такие деньги?
За что люди платят ₴36 300?
Любители особенного, привыкшие к премиальным условиям 24/7 в любом месте, не выбирают плацкарт или купе. Даже если речь идет о передвижении по Украине. Их удивит только вагон-салон, который стоит в десять раз больше и по экстерьеру напоминает Версальский дворец, где жили французские короли
Вагон-салон специально присоединяют к конкретному поезду, маршрут которого выбирает гость. Больше всего за пользование лакшери-вагоном заплатите, если будете ехать из Мариуполя в Рахов. Общая цена за пребывание в вагоне – ₴36 300.
А вы что хотели, за эти деньги вы будете ехать в королевских условиях все 1804 км и не почувствуете дискомфорта.
В вашем владении на протяжении путешествия кухня, которая оборудована холодильником, микроволновкой и электроплитой для удобного приготовления и хранения пищи. Правда, ее дизайн более скромный, чем гостиной.
Королевский зал, где стоит стол для званых ужинов, диван, зеркало и плазменный телевизор с аудиосистемой. Сложно представить людей, которые едят вареные яйца в этих помпезностях. И не отрицайте, что продукт не ассоциируется с поездами.
Спальня с кроватью для двоих, шкафом, письменным столом также есть.
Кроме спальни, в вагоне есть дополнительные комфортабельные купе для 6 человек.
И основное: привычные душ и туалет, как в отеле, тоже найдете в вагоне. Сразу возникает вопрос – "А это точно поезд?".
Максимальное количество мест в вагоне – 8. Если вы будете путешествовать с компанией в один из городов Украины, то можете поделить сумму на всех и сэкономить.
На случай, если запланируете соло-поездку по самому длинному маршруту Мариуполь – Рахов, то заплатите ₴36 300.
И почувствуете себя королем, ведь будете находиться в премиум-салоне одни. Отдали бы такие деньги за билет? К слову, за указанную сумму реально купить авиабилет в США в два конца.
Можно ли заплатить поменьше?
₴36 300 – это максимальная стоимость, которую платят гости премиального вагона, курсирующего из Мариуполя в Рахов. Но можно сэкономить, выбрав другие направления по Украине. За маршрут Одесса – Львов заплатите ₴24 200 гривен, а за поездку из Одессы в Харьков – ₴28 500.
Это сомнительная экономия. Ее поймут только аристократы, успевшие протестовать услугу. Очередь на бронирование вагона отсутствует, а билеты не разбирают, как "горячие пирожки".
Вагонов-салонов в "Укрзализныци" есть 12 штук. В среднем вагоны, курсирующие по разным направлениям, бронируют 8 раз в месяц. Наибольший спрос зимой, когда люди едут ближе к Карпатам. А еще в летний период, который путешественники любят проводить на юге Украины.
Может ли купить билет каждый?
Да! Но сначала заполните письменное заявление с маршрутными данными пассажира и ждите фидбека работников. А вы думали, счастливый билет в королевские условия за минуту в кассе купите? Нет.
Что нам не хватило в королевском вагоне?
Когда услышали цену и позиционирование "вагон-салон", то ожидали увидеть не только подходящий интерьер, но и бонусы для гостей.
И нет, мы не о безлимитном шампанском Moët & Chandon и лобстерах, а о чае, который ассоциируется с уютным началом поездки по украинской железной дороге. За горячий напиток придется доплатить. Но пить его будете из дорогого сервиза, а не из олдскульных бокалов с металлической ручкой.
Еда в стоимость билета также не входит, вареные яйца и бутерброды приготовьте сами дома.
Бесплатные средства для гигиены на умывальнике тоже ожидали увидеть. Но они отсутствуют. До начала пандемии выдавали только полотенце и мыло, но не в реалиях пандемии.
Если вы думали, что гостей будет сопровождать не только проводник, но и охранник или официант, мы разочаруем. Среди персонала приветливо встретит только проводник. Кстати, у него есть отдельное купе в вагоне. В доступе гостей кнопка вызова, которой они пользуются по желанию. Пассажиры могут в любое время нажать ее, чтобы проводник пришел на помощь в зал.
Все проводники, обслуживающие королевские вагоны, проходят тестирование по психологии. Надо же найти общий язык с зваными гостями с первых секунд!
Стоит ли одна поездка в вагоне-салоне ₴36 300?
Пребывание в вагоне-салоне удивит в первые секунды каждого. Интерьер и условия разрушают мифы о стандартной "картинке" внутри поездов украинской железной дороги.
Но эта премиальность – не для всех: чтобы попасть в вагон, курсирующий из Мариуполя в Рахов, необходимо заплатить примерно две среднестатистические зарплаты украинца.
Если запланируете путешествие, то будьте готовы, что услуга "Все учтено" отсутствует. Да, с бесплатным чаем вас не встретят, но новые впечатления гарантированы. Вагон за ₴36 300 имеет плюсы, но и не без минусов, к которым необходимо заранее подготовиться.
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