Яблуко від яблуні: дочка Мадонни знялася у провокаційній фотосесії

Нова фотосесія Лурдес Леон викликала суперечки у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Лурдес Леон, дочка Мадонни, взяла участь у зйомці для журналу Paper Magazine. На гарячих знімках у стилі 90-х модель з'явилася в образах, що нагадують шанувальникам ранні фотосесії її знаменитої мами. А ось нова фотосесія Дженніфер Еністон у купальнику фанам зайшла.

На фото 25-річна модель позує в коротких яскравих топах, облягаючих міні-сукні та спідниці, ботфортах на підборах і мереживній спідній білизні. Макіяж, манікюр і зачіска були також натхненні тієї епохою – насичені тіні, темна підводка для губ, великі стрілки на очах.

Реклама

Фотосесія Лурдес Леон для журналу Paper Magazine / Фото: Инстаграм

Автором провокаційних робіт став фотограф. Але шанувальники залишилися незадоволені такою творчістю. Користувачі Інтернету назвали знімки примітивними та відштовхуючими.

Провокаційна фотосесія дочки Мадонни / Фото: Инстаграм

У наші дні всі виглядають однаково. Ті ж косметичні процедури, та сама особа. Що трапилося із індивідуальною красою?

— пишуть невдоволені фоловери.

Реклама

Нова фотосесія Лурдес Леон викликала суперечки у Мережі / Фото: Инстаграм

Багато хто порівняв фотосесію Лурденс із нещодавніми відвертими знімками Мадонни у білизні на ліжку.

Вибачте, але ні. Її мама вже робила таке і дуже вплинула на неї.

— написав під фото Paper Magazine в Instagram один із підписників.

Реклама

Фотосесія Лурдес Леон у стилі 90-х для журналу Paper Magazine / Фото: Инстаграм

Провокаційна фотосесія дочки Мадонни / Фото: Инстаграм

Читайте також: