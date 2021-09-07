Вибір редакції: 5 івентів вересня в Києві, які рекомендуємо відвідати / Фото: Instagram: kartuli_fest

Нещодавно ми також розповідали про 5 must do для туристів, які прилітають до Риму.

Дебютний захід – "Фестиваль кіно про любов у саду"

Як щодо фестивалю кіно, який пройде в розарії ботанічного саду? Протягом 5 днів гості побачуть 5 романтичних фільмів. І лише під час ввімкнення стрічки вони дізнаються її назву, а обиратимуть лише по опису, але без конкретики акторського складу. Готові ризикнути?

Коли: 8 по 12 вересня о 20:00.

Де: в ботанічному саду імені М. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1).

Ціна: від 250 гривень.

Наступна вечірка – посвята в студенти на STUDFEST-2021!

На "Льодовому стадіоні" відбудеться вечірка для першокурсників STUDFEST-2021. На гостей івенту чекає дві сцени MAIN Stage та TECHNO&POP Stage. 10 вересня запланований виступ репера Rakhim з мільйонною аудиторією в соціальних мережах. Варто відвідати івент не лише через його атмосферу, а й заради нових знайомств.

STUDFEST-2021 відбудеться 10 і 11 вересня / Фото: Unsplash

Коли: 10 та 11 вересня о 16:00.

Де: на проспекті Академіка Глушкова, 9.

Ціна: від 200 гривень.

І фестиваль KARTULI FEST – Georgian Wine Party не пропустіть!

Приходьте на ВДНГ, щоб відчути атмосферу Грузії та її смак на фестивалі KARTULI FEST. Гостей заходу чекає концерт від грузинських та українських виконавців, один із яких – KAZKA. А ще майстер-класи кулінарні та з приготування чачі. І не без танців, де ви будете підспівувати під грузинські пісні.

KARTULI FEST відбудеться 10 та 11 вересня / Фото: Instagram: kartuli_fest

Коли: 10 та 11 вересня о 11:00.

Де: в "Саду бажань" на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Ціна: від 150 гривень.

Як щодо фестивалю Ulichnaya Eda?

У вересні відбудеться BBQ Festival, на якому зберуться гурмани з усієї України, як обожнюють м’ясо. Учасників чекає тематичний чемпіонат, де 20 команд будуть змагатися за головний приз – 25 тис. гривень. Також гостей здивують кінотеатром просто неба, VR та спортивною зоною, Local Market з крафтовими продуктами та розвагами для дітей.

18 та 19 вересня відбудеться фестиваль Ulichnaya Eda / Фото: Instagram: ulichnayaeda

Коли: 18 та 19 вересня о 12:00.

Де: на вул. Біломорській, 1.

Ціна: 150 гривень.

Завершимо джазовим концертом на даху ЦУМу!

В серці столиці просто неба виступить трубач Freddie Hendrix Quartet, який грав у Білому домі США разом з Бі Бі Кінгом і Міком Джаггером. І для вас він виконає легендарні джазові композиції на даху ЦУМу. Тож купуйте квиток, приходьте на захід, потурбуйтеся про келих сухого і насолоджуйтеся івентом.

Завершимо джазовим концертом на даху ЦУМу! / Фото: пресслужба

Коли: 17 вересня о 20:30.

Де: на вул. Хрещатик, 38.

Ціна: від 450 гривень.

Дивіться також, як пройшло минулорічне шоу до Дня Незалежності України

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.