Вибір зірок: Мадонна та Аманда Горман зустрічали 2022-й в аксесуарах від українського дизайнера

Мадонна та Аманда Горман в аксесуарах Baginskiy / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська поп-зірка Мадонна з'явилася у балаклаві із кристалами від українського дизайнера на новорічній вечірці 2022. Нагадаємо, що у грудні Baginskiy випустив святкову колекцію головних уборів.

Багато світових знаменитостей люблять українського дизайнера Руслана Багінського. Мадонна також серед шанувальників бренду Baginskiy, що вкотре підтвердилося на святковій зірковій тусовці.

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Мадонна здивувала спокусливим новорічним образом, який складався із сріблястої сукні на запах та балаклави Baginskiy з нещодавньої колекції бренду. Вартість такого головного убору – 19520 гривень.

Пережила 2021 рік. Бог добрий. Я нескінченно вдячна за любов і підтримку моїй сім'ї та друзям, а також неймовірній команді людей навколо мене, які дбають про мене та спрямовують мене. Ніколи не забувайте, що твоя сім'я – твій друг. Ніколи не забувайте, що ти без них. Але що ще важливо, ніколи не сумнівайся в собі.

— підписала співачка публікацію у Instagram.

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Також американська поетеса та громадський активіст Аманда Горман зустрічала Новий рік 2022 року у сильному обручі від Ruslan Baginskiy. Ціна такого аксесуару 12300 грн.

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Нагадаємо, що український дизайнер одягнув Шарлотту у продовженні "Сексу у великому місті".