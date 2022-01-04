Выбор звезд: Мадонна и Аманда Горман встречали 2022-й в аксессуарах от украинского дизайнера

Мадонна и Аманда Горман в аксессуарах Baginskiy / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская поп-звезда Мадонна появилась в балаклаве с кристаллами от украинского дизайнера на новогодней вечеринке 2022. Напомним, что в декабре Baginskiy выпустил праздничную коллекцию головных уборов.

Многие мировые знаменитости обожают украинского дизайнера Руслана Багинского. Мадонна тоже в числе поклонников бренда Baginskiy, что в очередной раз подтвердилось на праздничной звездной тусовке.

Реклама

Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Baginskiy / Фото: Инстаграм

Мадонна удивила соблазнительным новогодним образом, который состоял из серебристого платья на запах и балаклавы Baginskiy из недавней коллекции бренда. Стоимость такого головного убора – 19 520 гривен.

Пережила 2021 год. Бог добр. Я бесконечно благодарна за любовь и поддержку моей семье и друзьям, а также невероятной команде людей вокруг меня, которые заботятся обо мне и направляют меня. Никогда не забывайте, что твоя семья — твой друг. Никогда не забывайте, что без них ты ничто. Но что еще важно — никогда не сомневайся в себе.

— подписала певица публикацию в Instagram.

Реклама

Мадонна в балаклаве украинского дизайнера Baginskiy / Фото: Инстаграм

Также американская поэтесса и общественный активист Аманда Горман встречала Новый год 2022 в сильном обруче от Ruslan Baginskiy. Цена такого аксессуара – 12 300 грн.

Аманда Горман в обруче украинского дизайнера Baginskiy / Фото: Инстаграм

Реклама

Напомним, что украинский дизайнер одел Шарлотту в продолжении "Секса в большом городе".