Куди можна поїхати за кордон, якщо вакцинувалися CoronaVac

Плануєте вакцинуватися CoronaVac або вже це зробили? У статті ви дізнаєтеся про перелік країн, які радо приймають туристів після щеплення

Які країни відкриті після щеплення CoronaVac / Фото: Pexels

У питанні розбиралися з тревел-експертом Яном Негелею, а також зазначили вимоги в’їзду після вакцинації CoronaVac. Якщо хочете зекономити на подорожах, то читайте 6 лайфхаків для бюджетного відпочинку, якими нещодавно поділився експерт із Life Сьогодні.

Тревел-експерт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

До яких країн можна подорожувати після вакцинації CoronaVac?

"Відкритих" країн, які приймають туристів після щеплення згаданою вакциною, 36.

До списку ввійшли:

Албанія; Вірменія; Азербайджан; Бангладеш; Бенін; Бразилія; Камбоджа; Чілі; Китай; Колумбія; Домініканська Республіка; Еквадор; Єгипет; Республіка Ель-Сальвадор; Грузія; Гонконг; Індонезія; Казахстан; Лаос; Малайзія; Мехіко; Непал; Оман; Пакистан; Панама; Парагвай; Філіппіни; Південна Африка; Таджикистан; Таїланд; Східний Тімор; Того; Туніс; Туреччина; Уругвай; Зімбабве.

"Відкритих" країн, які можна відвідати після щеплення CoronaVac, – 36 / Фото: Pexels

Список країн може оновлюватися – рекомендуємо моніторити його на сайті COVID19 Vaccine Tracker.

Найпопулярніші туристичні країни з переліку, які відвідують українці влітку-2021, – Туреччина, Грузія, Єгипет, Албанія та Домініканська Республіка.

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Увага: але в зазначені країни туристи з України можуть подорожувати і з ПЛР-тестом, а також без нього. На випадок, якщо досі не вакцинувалися CoronaVac.

До Албанії та Домініканської Республіки дозволений в’їзд без ПЛР-тесту. В Туреччині, Грузії та Єгипті вимагають ПЛР-тест, якщо у вас немає документа про вакцинацію.

Чи є додаткові коронавірусні умови в’їзду до перерахованих країн після вакцинації?

Так! Після вакцинації CoronaVac має минути мінімум 14 днів, щоб турист зміг відвідати перераховані країни. Ця умова стосується не лише згаданої вакцини, а й всіх інших! Актуальна та детальна інформація щодо умов в’їзду до країн представлена на мапі порталу МЗС.

Подорожі під час карантину / Фото: Pexels

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