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Выбираем направление по вакцине: какие страны открыты после прививки CoronaVac

24 июля, 11:10

Лилиана Григорак

Планируете вакцинироваться CoronaVac, или уже это сделали? В статье вы узнаете о перечне стран, которые с радостью принимают туристов после прививки

Какие страны открыты после прививки CoronaVac / Фото: Pexels

В вопросе разбирались с тревел-экспертом Яном Негелей, а также отметили требования въезда после вакцинации CoronaVac. Если хотите сэкономить на путешествиях, то читайте 6 лайфхаков для бюджетного отдыха, которыми недавно поделился эксперт с Life Сегодня.

Тревел-эксперт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

В какие страны можно путешествовать после вакцинации CoronaVac?

"Открытых" стран, которые принимают туристов после прививки упомянутой вакциной 36.

В список вошли:

  1. Албания;
  2. Армения;
  3. Азербайджан;
  4. Бангладеш;
  5. Бенин;
  6. Бразилия;
  7. Камбоджа;
  8. Чили;
  9. Китай;
  10. Колумбия;
  11. Доминиканская Республика;
  12. Эквадор;
  13. Египет;
  14. Республика Эль-Сальвадор,
  15. Грузия;
  16. Гонконг;
  17. Индонезия;
  18. Казахстан;
  19. Лаос;
  20. Малайзия;
  21. Мехико;
  22. Непал;
  23. Оман;
  24. Пакистан;
  25. Панама;
  26. Парагвай;
  27. Филиппины;
  28. Южная Африка;
  29. Таджикистан;
  30. Таиланд;
  31. Восточный Тимор;
  32. Того;
  33. Тунис
  34. Турция;
  35. Уругвай;
  36. Зимбабве.

"Открытых" стран, которые можно посетить после прививки CoronaVac – 36 / Фото: Pexels

Список стран может обновляться – рекомендуем мониторить его на сайте COVID19 Vaccine Tracker.

Самые популярные туристические страны из перечня, которые посещают украинцы летом-2021 – Турция, Грузия, Египет, Албания и Доминиканская Республика.

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Внимание: но в указанные страны туристы с Украины могут путешествовать и с ПЦР-тестом, а также без него. В случае если до сих пор не вакцинировались CoronaVac.

В Албанию и Доминиканскую Республику разрешен въезд без ПЦР-теста. В Турции, Грузии и Египте требуют ПЦР-тест, если у вас нет документа о вакцинации.

Есть ли дополнительные коронавирусные условия въезда в перечисленные страны после вакцинации?

Да! После вакцинации CoronaVac должно пройти минимум 14 дней, чтобы турист смог посетить перечисленные страны. Это условие касается не только данной вакцины, но и всех остальных! Актуальная и подробная информация об условиях въезда в страны представлена на карте портала МИД.

Путешествия во время карантина / Фото: Pexels

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