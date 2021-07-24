Выбираем направление по вакцине: какие страны открыты после прививки CoronaVac

Какие страны открыты после прививки CoronaVac / Фото: Pexels
В вопросе разбирались с тревел-экспертом Яном Негелей, а также отметили требования въезда после вакцинации CoronaVac. Если хотите сэкономить на путешествиях, то читайте 6 лайфхаков для бюджетного отдыха, которыми недавно поделился эксперт с Life Сегодня.
Тревел-эксперт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours
В какие страны можно путешествовать после вакцинации CoronaVac?
"Открытых" стран, которые принимают туристов после прививки упомянутой вакциной 36.
В список вошли:
- Албания;
- Армения;
- Азербайджан;
- Бангладеш;
- Бенин;
- Бразилия;
- Камбоджа;
- Чили;
- Китай;
- Колумбия;
- Доминиканская Республика;
- Эквадор;
- Египет;
- Республика Эль-Сальвадор,
- Грузия;
- Гонконг;
- Индонезия;
- Казахстан;
- Лаос;
- Малайзия;
- Мехико;
- Непал;
- Оман;
- Пакистан;
- Панама;
- Парагвай;
- Филиппины;
- Южная Африка;
- Таджикистан;
- Таиланд;
- Восточный Тимор;
- Того;
- Тунис
- Турция;
- Уругвай;
- Зимбабве.
"Открытых" стран, которые можно посетить после прививки CoronaVac – 36 / Фото: Pexels
Список стран может обновляться – рекомендуем мониторить его на сайте COVID19 Vaccine Tracker.
Самые популярные туристические страны из перечня, которые посещают украинцы летом-2021 – Турция, Грузия, Египет, Албания и Доминиканская Республика.
Внимание: но в указанные страны туристы с Украины могут путешествовать и с ПЦР-тестом, а также без него. В случае если до сих пор не вакцинировались CoronaVac.
В Албанию и Доминиканскую Республику разрешен въезд без ПЦР-теста. В Турции, Грузии и Египте требуют ПЦР-тест, если у вас нет документа о вакцинации.
Есть ли дополнительные коронавирусные условия въезда в перечисленные страны после вакцинации?
Да! После вакцинации CoronaVac должно пройти минимум 14 дней, чтобы турист смог посетить перечисленные страны. Это условие касается не только данной вакцины, но и всех остальных! Актуальная и подробная информация об условиях въезда в страны представлена на карте портала МИД.
Путешествия во время карантина / Фото: Pexels
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