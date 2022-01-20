Чи завжди ВПЛ викликає рак – 3 факти про вірус папіломи людини, які важливо знати

ВПЛ не завжди викликає рак, а захистить від проблем тест на вірус папіломи людини та вакцина / Фото: Колаж: Сьогодні
Вірус папіломи людини (ВПЛ) передається через секс, і саме його пов'язують із розвитком раку шийки матки Зараз в Україні йде тиждень поінформованості про це серйозне захворювання – тому саме час дізнатися, як не захворіти на ВПЛ. А розібратися допомогли Центр громадського здоров'я та МОЗ України.
Чи завжди ВПЛ викликає рак шийки матки?
Як уникнути раку шийки матки
Скринінг – це тестування всіх жінок із групи ризику, у більшості з яких симптоми не виявляються. З його допомогою виявляють передракові зміни, які за відсутності лікування можуть призводити до розвитку раку.
При скринінгу раку шийки матки можна використовувати ПАП-тест. Його ще називають цитологічним скринінгом. Він допомагає вчасно виявити передракові стани шийки матки. Також захиститись від ВПЛ може допомогти вакцинація. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до списку "рекомендованих".
Коли та кому робити щеплення від ВПЛ?
Насамперед вакцина від ВПЛ рекомендована дівчатам та хлопцям (оскільки вони є носієм вірусу і можуть заразити партнерок). Робити щеплення радять 2 дозами у віці 9-14 (тобто дітям та підліткам ще до початку статевого життя).
Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки в цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Проте після консультації з лікарем дорослі віком від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.
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