Всегда ли ВПЧ вызывает рак – 3 факта о вирусе папилломы человека, которые важно знать

ВПЧ не всегда вызывает рак, а защитит от проблем тест на вирус папилломы человека и вакцина / Фото: Коллаж: Сегодня
Вирус папилломы человека (ВПЧ) передается через секс, и именно его связывают с развитием рака шейки матки. Сейчас в Украине идет неделя осведомленности об этом серьезном заболевании – поэтому самое время узнать, как не заболеть ВПЧ. А разобраться помогли Центр общественного здоровья и МОЗ Украины.
Всегда ли ВПЧ вызывает рак шейки матки?
Как избежать рака шейки матки
Скрининг – это тестирование всех женщин из группы риска, у большинства из которых симптомы не проявляются. С его помощью выявляют предраковые изменения, которые при отсутствии лечения могут приводить к развитию рака.
При скрининге рака шейки матки можно использовать ПАП-тест. Его еще называют цитологическим скринингом. Он помогает своевременно выявить предраковые состояния шейки матки. Также защититься от ВПЧ может помочь вакцинация! В Украине прививка от папилломавируса входит в список "рекомендованных".
Когда и кому делать прививки от ВПЧ?
В первую очередь вакцина от ВПЧ рекомендована девушкам и парням (поскольку они являются носителем вируса и могут заразить партнерш). Прививаться советуют 2 дозами в возрасте 9-14 (то есть детям и подросткам еще до начала половой жизни).
Вакцинация против ВПЧ рекомендована не всем взрослым старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она может быть не столь эффективной. Однако после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут привиться.
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