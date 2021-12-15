"Все закінчується, і Бігу час йти": Кріс Нот знявся для Vogue і дав чесне інтерв'ю

Мистер Биг появился на обложке Vogue / Фото: Колаж: Сьогодні

Кріс Нот, якого всі полюбили завдяки ролі Містера Біга у серіалі "Секс і місто", знявся у новій фотосесії для обкладинки Vogue Греція. Актор розповів про продовження серіалу та смерть свого персонажа. Раніше ми ностальгували, згадуючи найсексуальнішу зйомку Керрі Бредшоу та Містера Біга.

67-річний Кріс Нот уперше прикрасив обкладинку Vogue Греція для січнево-лютийського номеру. Актор з'явився у стильних образах та розповів про продовження серіалу "Секс і місто. І просто так".

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Кріс Нот зізнався, що не хотів повертатися до серіалу, але після прочитання сценарію передумав.

Так, я спочатку відмовлявся брати участь у цьому. Я вважав, що герої пройшли повне коло та завершили з тим, що хотіли сказати. Чесно кажучи, я не розумів, що я ще можу запропонувати в ролі містера Біга. Але продюсер серіалу змусив мене передумати. Він запевнив мене, що не буде повторень і переконав, що не станеться того, чого я боявся. Він сказав, що зараз усе буде інакше. Моє заперечення полягало в тому, що я не хотів знову говорити про одні і ті самі проблеми або таким же чином показувати людські стосунки. На щастя, люди, які брали участь у продовженні, були дуже сприйнятливі до моїх побоювань, і коли я зрозумів, що вони дійсно мали намір перенести історію в даний час, а не повторювати минуле, я відразу сказав "так".

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Актор упевнений, що персонаж Містера Біга мав піти саме так, як пішов.

Я був дуже задоволений тим, як усе склалося, як виглядало шоу та як воно змінилося. Все закінчується, і Бігу час йти, якщо тільки ми не продовжуємо знімати сагу про сімейне життя.

Також Кріс Нот згадав, чим його зачепив з самого початку персонаж Містера Біга.

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Я дуже підозріло ставився до персонажа, якщо чесно. Спершу я подумав: "Хм...". Він був таким городянином, космополітом, вибагливим, діловим, відстороненим, об'єктивним – усім, чим я не є. І я, щиро кажучи, подумав, що це було надто. Але далі сталося те, що зробило його кращим — йому додали почуття гумору, почуття іронії та байдужості.

Наприкінці інтерв'ю актор відповів, чи побачать глядачі ще колись Містера Біга:

Думаю, щось може бути. Не можу сказати що, але... може прийти привид. Я не знаю.

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