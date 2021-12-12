Ми пам'ятатимемо: найсексуальніша зйомка Керрі Бредшоу та Містера Біга (фото)

Продовження найочікуванішого серіалу вийшло на екрани. Розповідаємо враження від перших двох епізодів та згадуємо найкращі знімки знаменитої пари

Керрі Бредшоу та Містер Біг із серіалу "Секс у великому місті" / Фото: Колаж: Сьогодні

10 грудня в ефір вийшло продовження культового серіалу "Секс у великому місті". За день до цього ми насолоджувалися шикарними виходами головних героїв проєкту на червоній доріжці світової прем'єри серіалу, який одержав назву "І просто так".

Всього у новому шоу покажуть 10 епізодів, у яких розкажуть про життя улюблених героїнь – Керрі Бредшоу, Шарлотти Йорк та Міранди Хоббс. Так, цього разу без Саманти. Як відомо, Кім Кеттролл відмовилася взяти участь у зйомках нових серій. Продюсери ж вирішили обіграти ситуацію в сюжеті – Саманта Джонс переїхала до Лондона і перестала спілкуватися із подругами.

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У день прем'єри серіалу випустили одразу дві серії, щоб шанувальники не "згоріли" від нетерплячості.

У серіалі "І просто так" герої постають у нових образах. Ми бачимо, що у серіалі торкнуться теми не тільки сексу, різноманітності, расизму та інклюзивності, а й тем здоров'я, віку та смерті. Прийняття свого віку, зморшок, сивого волосся і навіть наявність слухового апарату у Стіва – нова реальність мешканців Манхеттена.

Звичайно, наше серце було розбите після перегляду перших серій проєкту. Шанувальники критикують творців за таку трагічну подію. Ми вирішили згадати, якою була найкрасивіша пара "Сексу у великому місті", яка колись підкорила наші серця.

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Розглядаємо архівну фотосесію з Сарою Джесікою Паркер та Крісом Котом для Entertainment Weekly 2000 року.

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

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Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Щоб дізнатися, як далі складеться доля Керрі, дивіться серіал "І просто так". Це можна зробити на OLL.TV:

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