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Ми пам'ятатимемо: найсексуальніша зйомка Керрі Бредшоу та Містера Біга (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
12 грудня, 13:57
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Продовження найочікуванішого серіалу вийшло на екрани. Розповідаємо враження від перших двох епізодів та згадуємо найкращі знімки знаменитої пари
Керрі Бредшоу та Містер Біг із серіалу "Секс у великому місті"
Керрі Бредшоу та Містер Біг із серіалу "Секс у великому місті" / Фото: Колаж: Сьогодні

10 грудня в ефір вийшло продовження культового серіалу "Секс у великому місті". За день до цього ми насолоджувалися шикарними виходами головних героїв проєкту на червоній доріжці світової прем'єри серіалу, який одержав назву "І просто так".

Всього у новому шоу покажуть 10 епізодів, у яких розкажуть про життя улюблених героїнь – Керрі Бредшоу, Шарлотти Йорк та Міранди Хоббс. Так, цього разу без Саманти. Як відомо, Кім Кеттролл відмовилася взяти участь у зйомках нових серій. Продюсери ж вирішили обіграти ситуацію в сюжеті – Саманта Джонс переїхала до Лондона і перестала спілкуватися із подругами.

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У день прем'єри серіалу випустили одразу дві серії, щоб шанувальники не "згоріли" від нетерплячості.

У серіалі "І просто так" герої постають у нових образах. Ми бачимо, що у серіалі торкнуться теми не тільки сексу, різноманітності, расизму та інклюзивності, а й тем здоров'я, віку та смерті. Прийняття свого віку, зморшок, сивого волосся і навіть наявність слухового апарату у Стіва – нова реальність мешканців Манхеттена.

Звичайно, наше серце було розбите після перегляду перших серій проєкту. Шанувальники критикують творців за таку трагічну подію. Ми вирішили згадати, якою була найкрасивіша пара "Сексу у великому місті", яка колись підкорила наші серця.

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Розглядаємо архівну фотосесію з Сарою Джесікою Паркер та Крісом Котом для Entertainment Weekly 2000 року.

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

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Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік
Сара Джессіка Паркер з Крісом Нотом у зйомці для EW Magazine, 2000 рік / Фото: ew.com

Щоб дізнатися, як далі складеться доля Керрі, дивіться серіал "І просто так". Це можна зробити на OLL.TV:

Серіал "І просто так"
дивiться на olltv
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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