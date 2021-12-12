Ми пам'ятатимемо: найсексуальніша зйомка Керрі Бредшоу та Містера Біга (фото)

10 грудня в ефір вийшло продовження культового серіалу "Секс у великому місті". За день до цього ми насолоджувалися шикарними виходами головних героїв проєкту на червоній доріжці світової прем'єри серіалу, який одержав назву "І просто так".
Всього у новому шоу покажуть 10 епізодів, у яких розкажуть про життя улюблених героїнь – Керрі Бредшоу, Шарлотти Йорк та Міранди Хоббс. Так, цього разу без Саманти. Як відомо, Кім Кеттролл відмовилася взяти участь у зйомках нових серій. Продюсери ж вирішили обіграти ситуацію в сюжеті – Саманта Джонс переїхала до Лондона і перестала спілкуватися із подругами.
У день прем'єри серіалу випустили одразу дві серії, щоб шанувальники не "згоріли" від нетерплячості.
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У серіалі "І просто так" герої постають у нових образах. Ми бачимо, що у серіалі торкнуться теми не тільки сексу, різноманітності, расизму та інклюзивності, а й тем здоров'я, віку та смерті. Прийняття свого віку, зморшок, сивого волосся і навіть наявність слухового апарату у Стіва – нова реальність мешканців Манхеттена.
Звичайно, наше серце було розбите після перегляду перших серій проєкту. Шанувальники критикують творців за таку трагічну подію. Ми вирішили згадати, якою була найкрасивіша пара "Сексу у великому місті", яка колись підкорила наші серця.
Розглядаємо архівну фотосесію з Сарою Джесікою Паркер та Крісом Котом для Entertainment Weekly 2000 року.
Щоб дізнатися, як далі складеться доля Керрі, дивіться серіал "І просто так". Це можна зробити на OLL.TV:
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