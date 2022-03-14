"Воля": українці створили обкладинку для грецького глянцю Marie Claire

На обкладинці Marie Claire Greece написали українське слово "Воля" / Фото: Marieclaire
Слідом за Vogue інші міжнародні глянсові видання присвячують свої номери Україні. Так, квітневий номер грецького Marie Claire вийшов на підтримку нації, яка одна у світі може боротися проти тиранії путіна та росії.
На обкладинці нового номера зображений журавель на тлі чистого блакитного неба з білими хмарами, як символ безпеки та процвітання в українській народній традиції. Ще одним знаковим елементом обкладинки стало слово "Воля". Тему номера редакція присвятили креативникам України та їхнім роботам.
Новий квітневий номер Marie Claire Greece присвячений Україні, підтримці її народу під час цієї трагедії та представленню творчих сил цієї прекрасної країни у моді, фотографії та мистецтві, – сказано в офіційному релізі.
Над обкладинкою працювала команда українців – фотограф Стефан Лісовський за редакцією Наді Шаповал.
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