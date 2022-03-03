Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Головний редактор українського Vogue звернувся до друзів, знайомих та підписників у Росії – текст

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 09:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Філіп Власов написав відвертий лист до всіх своїх знайомих із Росії. Редактор закликає їх одуматись і припинити війну
Філіп Власов звернувся до росіян
Філіп Власов звернувся до росіян / Фото: Инстаграм, Колаж: Сьогодні

Головний редактор українського Vogue написав пост-лист, у якому звернувся до своїх друзів, знайомих та підписників у Росії. Публікуємо повний текст послання.

Меня зовут Филипп Власов. Я – главный редактор украинского Vogue. Это обращение к моим друзьям, знакомым и подписчикам в России.

Я родился в Украине, в Севастополе, но у меня гражданство Российской Федерации. Я прожил в Украине, в Киеве, в общей сложности лет семь, и был свободен и счастлив здесь как нигде. Это право на счастье у меня и у миллионов других людей, украинцев и иностранцев, проживавших в Украине, отобрало государство, чьим гражданином я являюсь. Меня здесь ни в чем не ущемляли, уважали и любили, и я свободно говорил на русском языке в любой части страны. Когда возле моего дома в Киеве стали падать российские снаряды, мне пришлось бежать. И в этом мне помогли мои украинские друзья – они вывезли меня на своем авто. А нам, в свою очередь, помогли молдаване, румыны, венгры и поляки.

Если вы думаете, что вам стоит просто переждать, и все закончится – это не так. Украинцы будут стоять на смерть за свою родину. По дороге в Западную Европу я по всей стране наблюдал бесчисленное множество мирных жителей, копающих траншеи. Это не закончится быстро. Возможно, и никогда на нашем веку. Это бессмысленное и бесчеловечное кровопролитие нужно остановить.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне.

Лист Філіпа Власова
Лист Філіпа Власова / Фото: Инстаграм

Реклама

Читайте також:

Белла Хадід публічно підтримала Україну та пожертвувала частину грошей, зароблених на Тижні моди

У нью-йоркській Метрополітен-опері виконали гімн України та звільнили всіх російських зірок

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Covid’19

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти