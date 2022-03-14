"Воля": украинцы создали обложку для греческого глянца Marie Claire

На обложке Marie Claire Greece написали украинское слово "Воля" / Фото: Marieclaire

Вслед за Vogue и другие международные глянцевые издания посвящают свои номера Украине. Так, апрельский номер греческого Marie Claire вышел в поддержку нации, которая одна в мире может бороться против тирании путина и россии.

На обложке нового номера запечатлен журавль на фоне чистого голубого неба с белоснежными облаками, как символ безопасности и процветания в украинской народной традиции. Еще одним знаковым элементом обложки стало украинское слово "Воля". Тему номера редакция посвятили креативщикам Украины и их работам.

Реклама

Обложка апрельского номера Marie Claire Greece / Фото: Marieclaire

Новый апрельский номер Marie Claire Greece посвящен Украине, поддержке ее народа во время этой трагедии и представлению творческих сил этой прекрасной страны в моде, фотографии и искусстве, – сказано в официальном релизе.

Над обложкой работала команда украинцев – фотограф Стефан Лисовский под редакцией Нади Шаповал.

Читайте также: Главный редактор украинского Vogue обратился к друзьям, знакомым и подписчикам в России