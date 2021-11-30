Поза конкуренцією: Зендая здивувала світ моди вбранням із золотим хребтом

Зендая прийшла на церемонію Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") / Фото: Колаж: Сьогодні
Топова актриса та модель Зендея давно закріпила за собою статус ікони стилю. Її продумані до дрібниць виходи на червоні доріжки справді заслуговують овацій, згадати тільки "мокру" сукню Balmain, яка вже назавжди увійшло історію.
Сьогодні Зендея знову у топі пошукових систем. Зірка побувала на престижній церемонії нагородження Ballon d&Or 2021 ("Золотий м'яч") в Театрі дю Шатле в Парижі. Для виходу на червону доріжку вона вибрала вінтажну чорну шовкову сукню Roberto Cavalli з колекції 2000 року з голою спиною та особливою "родзинкою". Розріз на спині був декорований металевою застібкою золотого кольору, що повторює контури хребта.
Основну ставку у своєму образі актриса зробила саме на вбрання, тому волосся Зендаї було зібране в зачіску з проділом на бік, а легкий макіяж просто підкреслив природню красу зірки.
Свій образ знаменитість доповнила чорними туфлями на шпильці та прикрасами від Bvlgari .
Ще більше уваги привертало те, що церемонію Зендая відвідала зі своїм коханим Томом Холландом, з яким лише нещодавно підтвердила відносини.
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