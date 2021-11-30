Fashion Awards 2021: найкращі виходи зірок на червоній доріжці церемонії нагородження дизайнерів року

Найкращі образи на червоній доріжці Fashion Awards 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора ввечері у Лодноні відбулася одна з найголовніших подій у модній індустрії – церемонія нагородження премії Fashion Awards. На червоній доріжці блищали Демі Мур, Мей Маск, Алекса Чанг, Кейт Бекінгсейл, Дуа Ліпа та багато інших зірок та fashion-інсайдерів.
Зіркові гості здивували різноманітністю принтів, фактур та силуетів, ефектними появами, сексуальними вирізами на вбраннях. Модні критики вже зазначили, що знаменитості намагалися виділитися як могли.
Мей Маск / Фото: Getty Images
У Королівському Альберт-холі, де проходила церемонія, були названі найкращі дизайнери світу та інші креативники. На заході вшанували пам'ять Альбера Ельбаза і, звісно, Вірджила Абло, чия вчорашня несподівана смерть шокувала багатьох.
Демі Мур / Фото: Getty Images
Актор Ідріс Ельба, друг Абло, виголосив щиру промову на честь дизайнера і прочитав вірш Майї Енджелоу "Коли падають великі дерева". Ведучі, серед яких були Адут Акеч, Альтон Мейсон та Біллі Портер, вручили нагороди модним інсайдерам, яких британці вважають найкращими.
Біллі Портер / Фото: Getty Images
Так, Алессандро Мікеле був удостоєний премії першопрохідника, лідерами змін були названі: Вірджіл Абло, Алессандро Мікеле, Демна Гвасалія, Кім Джонс та Джонатан Андерсон.
Дизайнером року став креативний директор Fendi Кім Джонс. А премію за визначні досягнення отримав Томмі Хілфігер.
Дивіться найяскравіші образи з події червоної доріжки.
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
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Юлія Ткачук
Керівник проєкту "Life" Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора