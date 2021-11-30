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Fashion Awards 2021: найкращі виходи зірок на червоній доріжці церемонії нагородження дизайнерів року

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
30 листопада, 08:36
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Найстильніші та найкрасивіші зіркові гості на наймоднішій події року
Найкращі образи на червоній доріжці Fashion Awards 2021
Найкращі образи на червоній доріжці Fashion Awards 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері у Лодноні відбулася одна з найголовніших подій у модній індустрії – церемонія нагородження премії Fashion Awards. На червоній доріжці блищали Демі Мур, Мей Маск, Алекса Чанг, Кейт Бекінгсейл, Дуа Ліпа та багато інших зірок та fashion-інсайдерів.

Зіркові гості здивували різноманітністю принтів, фактур та силуетів, ефектними появами, сексуальними вирізами на вбраннях. Модні критики вже зазначили, що знаменитості намагалися виділитися як могли.

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Мей Маск
Мей Маск / Фото: Getty Images

У Королівському Альберт-холі, де проходила церемонія, були названі найкращі дизайнери світу та інші креативники. На заході вшанували пам'ять Альбера Ельбаза і, звісно, Вірджила Абло, чия вчорашня несподівана смерть шокувала багатьох.

Демі Мур
Демі Мур / Фото: Getty Images

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Актор Ідріс Ельба, друг Абло, виголосив щиру промову на честь дизайнера і прочитав вірш Майї Енджелоу "Коли падають великі дерева". Ведучі, серед яких були Адут Акеч, Альтон Мейсон та Біллі Портер, вручили нагороди модним інсайдерам, яких британці вважають найкращими.

Біллі Портер
Біллі Портер / Фото: Getty Images

Так, Алессандро Мікеле був удостоєний премії першопрохідника, лідерами змін були названі: Вірджіл Абло, Алессандро Мікеле, Демна Гвасалія, Кім Джонс та Джонатан Андерсон.

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Дизайнером року став креативний директор Fendi Кім Джонс. А премію за визначні досягнення отримав Томмі Хілфігер.

Дивіться найяскравіші образи з події червоної доріжки.

Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 | Фото: Getty Images
Червона доріжка церемонії Fashion Awards 2021 / Фото: Getty Images
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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