Річ дня: робот-кравчучка за 49 тисяч гривень (фото)

/ Фото: instagram.com/piaggiofastforward/

Італійська компанія, виробник легендарних скутерів, Vespa випустили мініатюрного робота, основне завдання якого – перевозити різні предмети і покупки. Розробку створили спільно з компанією Piaggio Fast Forward – лідером в області інтелектуальних технологій.

Шопінг-гаджет являє собою мобільний робот вагою 13 кг, який не тільки перевозить покупки, але і дотримується правил дорожнього руху. Сам прилад розміром з невелику собаку, оснащений спеціальними ручками на передній і задній частині, щоб полегшити його пересування власникам на горбках і нерівностях тротуару.

На роботі встановлена вражаюча кількість камер і радарів, які дозволяють йому аналізувати навколишнє середовище і орієнтуватися в людних місцях.

Помістити в таку кравчучку двадцять першого століття можна предмети до 32 кг ваги. Робот зможе транспортувати їх на відстань до 34 км.

Вартість робота Gita mini становить 1850 доларів (бл. 49 500 грн).

Цікаво, що у робота є "старша сестра" – Gita, яку раніше виробники поставляли тільки для офісних компаній. Розробники проаналізували позитивні відгуки і вирішили створити її міні-копію, як домашнього помічника.

Вартість у робота, звичайно, значна, але з його допомогою можна забути про важкі пакети з продуктами, які доводиться тягати з супермаркетів.

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