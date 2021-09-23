Вещь дня: робот-кравчучка за 49 тысяч гривен (фото)

/ Фото: instagram.com/piaggiofastforward/

Итальянская компания, производитель легендарных скутеров, Vespa выпустили миниатюрного робота, основная задача которого – перевозить разные предметы и покупки. Разработку создали совместно с компанией Piaggio Fast Forward – лидером в области интеллектуальных технологий.

Шопинг-гаджет представляет собой мобильный робот весом 13 кг, который не только перевозит покупки, но и следует правилам дорожного движения. Сам прибор размером с небольшую собаку, оснащен специальными ручками на передней и задней части, чтобы облегчить его передвижение владельцам на холмиках и неровностях тротуара.

На роботе установлено впечатляющее количество камер и радаров, которые позволяют ему анализировать окружающую среду и ориентироваться в людных местах.

Поместить в такую кравчучку двадцать первого века можно предметы до 32 кг веса. Робот сможет транспортировать их на расстояние до 34 км.

Купить робота Gita mini можно будет на сайте компании с 15 октября по цене 1850 долларов (ок. 49 500 грн).

Интересно, что у робота есть "старшая сестра" – Gita, которую ранее производители поставляли только для офисных компаний. Разработчики проанализировали положительные отзывы и решили создать ее мини-копию, как домашнего помощника.

Стоимость у робота, конечно, внушительная, но с его помощью можно забыть о тяжелых пакетах с продуктами, которые приходится таскать из супермаркетов.

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