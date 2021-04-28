В Австралії на збір врожаю яблук відправляють роботів. Як вони це роблять (відео)

В Австралії випустили робота, який дуже швидко збирає з дерев яблука

Робота розробили дослідники з Університету Монаша, які працюють на факультеті механічної та аерокосмічної інженерії.

Про це повідомляє " New Atlas ".

Робот має спеціальні камери, які за допомогою впроваджених алгоритмів, сканують дерева в саду, на яких ростуть яблука. Фрукти робот зриває спеціальним м'яким захопленням з пневматичним приводом і чотирма пальцями.

Робот для збору яблук Фото: Скріншот з YouTube

Після того, як яблуко зірвано, воно всмоктується в спеціальний відсік. Причому, вчені говорять, що плід взагалі не пошкоджується

Робот за допомогою своїх камер захоплює в огляд понад 90% всіх яблук, а для аналізу обстановки машині потрібно менше секунди.

Дослідники вже проводять випробування робота-прибиральника яблук і за весь час він пошкодив всього 6% врожаю. Тому в майбутньому ця машина може замінити людей на збиранні врожаю.

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