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В Австралії на збір врожаю яблук відправляють роботів. Як вони це роблять (відео)

Сьогодні, 14:44

В Австралії випустили робота, який дуже швидко збирає з дерев яблука

Робота розробили дослідники з Університету Монаша, які працюють на факультеті механічної та аерокосмічної інженерії.

Про це повідомляє " New Atlas ".

Робот має спеціальні камери, які за допомогою впроваджених алгоритмів, сканують дерева в саду, на яких ростуть яблука. Фрукти робот зриває спеціальним м'яким захопленням з пневматичним приводом і чотирма пальцями.

Робот для збору яблук
Робот для збору яблук
Фото: Скріншот з YouTube

Після того, як яблуко зірвано, воно всмоктується в спеціальний відсік. Причому, вчені говорять, що плід взагалі не пошкоджується

Робот за допомогою своїх камер захоплює в огляд понад 90% всіх яблук, а для аналізу обстановки машині потрібно менше секунди.

Дослідники вже проводять випробування робота-прибиральника яблук і за весь час він пошкодив всього 6% врожаю. Тому в майбутньому ця машина може замінити людей на збиранні врожаю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що NASA провело історичний запуск безпілотного вертольота на Марсі.

Також ми писали про те, що Google показав, як за 37 років змінилася планета.

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