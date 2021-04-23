Китайці винайшли робота-собаку зі штучним інтелектом. Дивіться, як він вміє бігати (відео)

У Китаї показали робота-собаку, який може бігати зі швидкістю до 15 км / год

Китайські розробники з компанії Weilen вже стверджують, що це найшвидший робот, який тільки може бути.

Про це повідомляє " Euronews ".

У самому роботі-собаці присутній штучний інтелект, який допомагає пристрою орієнтуватися в навколишньому середовищі. Крім того, у цього робота можуть бути спеціальні програми, щоб контролювати його, як "домашню тварину".

Робот-собака Фото: weilan.com

Фахівці, які розробили робота-собаку, кажуть, що у нього є візуальні датчики, які допомагають повністю адаптуватися до навколишнього середовища. Наприклад, робот може вибирати частоту своїх кроків або швидкість руху.

Робота підключили до 5G, а тому він працює абсолютно автономно. Також від нього може бути користь. Скажімо, робот-собака доставляє якісь посилки або ж допомагає слабким зором пересуватися по вулиці.

Новий робот називається AlphaDog і його вже можна купити в Китаї. Коштує такий друг понад 2000 євро. Інженери фірми-виробника вже говорять, що в майбутньому "навчать" робота-собаку гавкати і навіть розмовляти людським голосом, що допоможе власнику собаки-робота спілкуватися з ним.

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