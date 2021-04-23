Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Китайці винайшли робота-собаку зі штучним інтелектом. Дивіться, як він вміє бігати (відео)

Сьогодні, 19:15

У Китаї показали робота-собаку, який може бігати зі швидкістю до 15 км / год

Китайські розробники з компанії Weilen вже стверджують, що це найшвидший робот, який тільки може бути.

Про це повідомляє " Euronews ".

У самому роботі-собаці присутній штучний інтелект, який допомагає пристрою орієнтуватися в навколишньому середовищі. Крім того, у цього робота можуть бути спеціальні програми, щоб контролювати його, як "домашню тварину".

Робот-собака
Робот-собака
Фото: weilan.com

Фахівці, які розробили робота-собаку, кажуть, що у нього є візуальні датчики, які допомагають повністю адаптуватися до навколишнього середовища. Наприклад, робот може вибирати частоту своїх кроків або швидкість руху.

Робота підключили до 5G, а тому він працює абсолютно автономно. Також від нього може бути користь. Скажімо, робот-собака доставляє якісь посилки або ж допомагає слабким зором пересуватися по вулиці.

Новий робот називається AlphaDog і його вже можна купити в Китаї. Коштує такий друг понад 2000 євро. Інженери фірми-виробника вже говорять, що в майбутньому "навчать" робота-собаку гавкати і навіть розмовляти людським голосом, що допоможе власнику собаки-робота спілкуватися з ним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що що в Дубаї з'явиться таксі без водія, а перші тести пройдуть в 2023 році.

Також ми повідомляли про те, що в Китаї представили електромобіль-кабріолет за 4,5 тис. доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Робот вручив медалі спортсменам: оригінальний спосіб боротьби з коронавірусом Робот Da Vinci вперше прооперував дитину в Україні Дивна та абсурдна: у Чехії показали виставу, написану ШІ (відео)
робот Boston Dynamics
Джерело: weilan.com
Реклама

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Популярні статті

Сьогодні, 18:26Фаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

Сьогодні, 17:10Психо

11 причин, чому вам потрібно піти до психолога

Сьогодні, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 16 лет
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 16 лет

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти