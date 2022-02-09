Терезам – аби від душі, Козерогам – люкс у студію: що подарувати на День святого Валентина за знаками Зодіаку

Що подарувати всім знакам зодіаку на День святого Валентина 2022 / Фото: yakaboo.ua/ua, Agent Provocateur, SOVA

Подарунки на День закоханих дівчат дещо відрізняються від того, що можна дарувати чоловікам, а якщо мислити ще масштабніше, то в цілому подарунок для кожної людини повинен підбиратися з урахуванням індивідуальних якостей характеру.

Що подарувати на 14 лютого тому, хто має все, або тому, кому складно догодити? У такому разі не завадить допомога з боку астрології, адже тоді стає очевидним, що можна дарувати, а чого краще уникати.

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День святого Валентина 2022: що подарувати за знаком зодіаку

Овен

Овну на 14 лютого обрати подарунок легко. Раціоналізм у нього дуже розвинений, і нічого ви з цим не зможете вдіяти. Тому марно топити за романтику — солодощі та м'які іграшки залиште при собі. Їм даруйте щось дороге: гарна постільна білизна, дорогий парфум, брюлики.

Комплект постільної білизни Marie Claire Paris VALENTINE GRAY у сірому кольорі за 3190 грн / Фото: Marieclaire

Телець

Тільцю на 14 лютого варто дарувати те, що йому потрібно. Тому краще уточнити, але якщо такої можливості немає, то дорога якісна косметика підійде жінці, а вишуканий парфум чоловікові.

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Чоловічий парфум PENHALIGON'S Portraits за 8695 грн / Фото: brocard.ua

Близнюки

Подарунок Близнюкам на День закоханих – справа непроста. Вони естети, цінують корисні подарунки, які несуть сенс і задоволення. Подарувати хорошу книгу про історію моди, сертифікат на танці, щось вишукане для дому буде дуже доречним.

Книжка Chanel. The Vocabulary of Style за 2871 грн / Фото: yakaboo.ua/ua

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Рак

Раки цінують все старовинне, ексклюзивне та королівське. Тому їх дуже порадує особлива картина, стародавній свічник або красиві меблі, від яких віє розкішшю та елегантністю.

Кавовий столик Pro House за 8214 грн / Фото: prohouse.store

Лев

Подарунок, звісно ж, має бути блискучий, як і сам Лев. Але ще їм важливо, як ви його піднесете. Цей знак дуже любить, щоб і оточуючі хвалили його новинки, тому дівчина оцінить нове брендове вбрання чи взуття. Чоловіку сподобається краватка або шарф.

Шкіряні човники VALENTINO за 23104 грн / Фото: symbol.ua

Діва

Діві теж на 14 лютого ніщо так не підніме настрій, як люксова річ і щось недешеве. Як варіант: годинник, коштовність чи річ від світового бренду.

Годинник Balmain за 12900 грн / Фото: rechi.ua

Терези

Терези не вибагливі в подарунках, для них важливо, щоб все було дійсно від душі. Як варіант, можна подарувати книгу, сертифікат на білизну або потрібний девайс. Наприклад, новий фен або плойка для волосся порадують Терезів на 14 лютого.

Вирівнювач волосся Dyson Corrale за 15989 грн / Фото: comfy.ua

Скорпіон

Пристрасні та потайні Скорпіони вважають, що подарунок на 14 лютого — дуже особиста та інтимна справа. Тому даруйте те, чим зможете насолоджуватися лише вдвох: білизна, сексуальні іграшки чи еротичні ігри.

Вібратор The Salsa за 3000 грн / Фото: Agent Provocateur

Стрілець

Стрільці на 14 лютого, як і в інші дні, люблять романтику, все нове та екзотичне, тому гарний кошик фруктів або квиток на відпочинок у спекотну країну буде якраз.

Козеріг

Козеріг, незважаючи на свій, здавалося б, консервативний склад характеру, теж любить статусні та цінні подарунки. Шкіряний пояс, дорога сумка та коштовності зможуть запалити вогонь у його серці.

Сережка з жовтого золота з малахітом LITKOVSKAYA за 7409 грн / Фото: SOVA

Водолій

Водолії люблять відкривати для себе новинки, тому оцінять новий аромат, сир із іншої країни, дорогий алкоголь, який самі собі шкодують купити. Жінці сподобається набір для тіла.

Набір Comme une Evidence за 1299 грн / Фото: Yves Rocher

Риби

Мрійливі та тонкі Риби на 14 лютого будуть раді подарунку для душі та емоцій. Їм сподобається сертифікат на урок живопису, відпочинок у спа, щось асоціативне.

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