57-річна Крістен Макменамі, різноманітність та сексуальність: чим запам'ятався найкрасивіший показ Valentino у Парижі

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Колаж: Сьогодні

У слід за Chanel свою кутюрну колекцію сезону весна 2022 року представили Valentino. Креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі запросив взяти участь та відкрити показ шикарну жінку – 57-річну модель Крістен Макменамі.

Кристен Макменамі на показі Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Реклама

Каст показу вийшов найрізноманітнішим – темношкірі, плюс-сайз та моделі у віці ходили палацом на Вандомській площі в елегантних вбраннях, що втілюють французький шик.

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Що цікаво, у цій колекції дизайнер представив крім суконь із кілометрами тюля, зухвалі міні із панчохами.

Реклама

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Реклама

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Також у кутюрній колекції Піччолі показав і чоловічі оверсайз-костюми, особливо нам сподобався із кристалами у відтінку гіркого шоколаду.

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Читайте також: модель Пет Клівленд знялася у лукбуку кутюрної колекції Ronald van der Kemp