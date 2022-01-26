57-летняя Кристен Макменами, разнообразие и сексуальность: чем запомнился самый красивый показ Valentino в Париже

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Коллаж: Сегодня

В след за Chanel свою кутюрную коллекцию сезона весна 2022 представили Valentino. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли пригласил принять участие и открыть показ шикарную женщину – 57-летнюю модель Кристен Макменами.

Кристен Макменами в показе Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

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Каст показа получился самым разнообразным – темнокожие, плюс-сайз и модели в возрасте ходили по дворцу на Вандомской площади в элегантных нарядах, олицетворяющих французский шик.

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Что интересно, в этой коллекции дизайнер представил помимо платьев с километрами тюля, дерзкие мини с чулками.

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Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

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Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

Также в кутюрной коллекции Пиччоли показал и мужские оверсайз-костюмы, особенно нам понравился с кристаллами в оттенке горького шоколада.

Valentino Spring 2022 Couture / Фото: Vogue

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