У Саудівській Аравії верблюдів виключили із конкурсу краси через ботокс

Верблюди в Саудівській Аравії зазнають усіляких знущань, щоб їхні господарі могли поборотися за головний приз - гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

У Саудівській Аравії десятки верблюдів були дискваліфіковані на конкурсі краси. Про це повідомляють Associated Press. Тварин виключили зі змагань через ботокс.

Так, журі вирішило виключити близько 40 верблюдів, яким зробили пластичні операції.

Реклама

У Саудівській Аравії верблюжий конкурс краси проводиться щорічно. Змагання відбувається під патронажем короля Саудівської Аравії у рамках Фестивалю верблюдів. На цей раз призовий фонд конкурсу склав 66 мільйонів доларів.

Фінансову винагороду отримають ті тварини, яких визнають найкрасивішими. Журі оцінює форму голови, шиї і горба, а також одяг та звички тварин.

Реклама

Цікаво, що правилами події заборонено обманювати. До цих обмежень відносять будь-які косметичні операції.

Приваблива сума виграшу, звичайно, змусила багатьох господарів тварин вдатися до хитрощів – накачати верблюдам губи чи ніс, збільшити м'язи чи інші частини тіла.

Реклама

Читайте також: