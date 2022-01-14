В яких шапках ходять знаменитості взимку 2022 – дивимося та надихаємося

В яких шапках ходять знаменитості взимку 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Як би часто погода нам не псувала настрій, сперечатися з нею безглуздо: зима на вулиці – одягай шапку. Раніше ми показали 5 найтрендовіших шапок сезону, а сьогодні поговоримо, які головні убори обирають знаменитості взимку 2021 року.

Навіть коли на вулиці цілком пристойна погода, ми часто одягаємо шапку як доповнення образу. Іноді крутий головний убір може стати головною фішкою вашого луку. Селебріті знають про це не з чуток.

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Так, серед знаменитостей люблять носити шапки Белла Хадід, Дакота Джонсон, Райан Рейнольдс та інші. Загалом, дивіться та надихайтеся

Які шапки носять знаменитості взимку 2022

Медді Зіглер у модній зимовій шапці-біні / Фото: vogue.ua

Трендова шапка-біні на Шей Мітчелл / Фото: vogue.ua

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Вічно молодий Джаред Літо віддає свій голос шапці з помпоном / Фото: vogue.ua

Стильна біні на Келлі Брук / Фото: vogue.ua

Знову вибір на користь біні від Дакоти Джонсон / Фото: vogue.ua

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Ліла Грейс та Мосс Хек у найпопулярнішій шапці зими 2022 / Фото: vogue.ua

Чоловіки теж воліють шапки-біні, принаймні Райан Рейнольдс / Фото: vogue.ua

Розслаблений в'язаний берет обрала Каміла Алвес / Фото: vogue.ua

Олекса Чанг вирішила виділитися балаклавою / Фото: vogue.ua

Белла Хадід продемонструвала, як носити яскраві в'язані шапки бренду Verconiik / Фото: vogue.ua

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