В каких шапках ходят знаменитости зимой 2022 — смотрим и вдохновляемся

В каких шапках ходят знаменитости зимой 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Как бы сильно иногда погода нам ни портила настроение, спорить с ней бессмысленно: зима на улице – надевай шапку. Ранее мы показали 5 самых трендовых шапок сезона, а сегодня поговорим, какие головные уборы выбирают знаменитости зимой 2021.

Даже когда на улице вполне себе приличная погода, мы часто надеваем шапку как дополнение образа. Порой крутой головной убор может стать главной фишкой вашего лука. Селебрити знают об этом не понаслышке.

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Так, среди знаменитостей любят носить шапки Белла Хадид, Дакота Джонсон, Райан Рейнольдс и другие. В общем, смотрите и вдохновляйтесь

Какие шапки носят знаменитости зимой 2022

Мэдди Зиглер в модной зимней шапке-бини / Фото: vogue.ua

Трендовая шапка-бини на Шэй Митчелл / Фото: vogue.ua

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Вечно молодой Джаред Лето отдает свой голос шапке с помпоном / Фото: vogue.ua

Стильная бини на Келли Брук / Фото: vogue.ua

Снова выбор в пользу бини от Дакоты Джонсон / Фото: vogue.ua

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Лила Грэйс и Мосс Хэк в самой популярной шапке зимы 2022 / Фото: vogue.ua

Мужчины тоже предпочитают шапки-бини, по крайней мере, Райан Рейнольдс / Фото: vogue.ua

Расслабленный вязаный берет выбрала Камила Алвес / Фото: vogue.ua

Алекса Чанг решила выделиться балаклавой / Фото: vogue.ua

Белла Хадид продемонстрировала, как носить яркие вязанные шапки бренда Verconiik / Фото: vogue.ua

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