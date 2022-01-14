У яких продуктах шукати йод – чим небезпечний йододефіцит та як його розпізнати

Йододефіцит небезпечний для здоров'я, а знайти йод можна в таких продуктах, як риба, яйця, молоко, водорості / Фото: unsplash.com
Наше здоров'я залежить від безлічі мікроелементів та інших корисних речовин, та йод – один із них . Дефіцит йоду призводить до дисфункції гормонів щитовидки і не тільки: як зрозуміти, що цього елемента не вистачає і де його шукати. розповіли у МОЗ України.
Чим небезпечний недолік йоду для здоров'я
Гормони щитовидної залози, виробленню яких сприяє йод, активують метаболізм, сприяють оновленню кісткової тканини, тобто впливають практично на всі фізіологічні процеси у нашому організмі. При нестачі йоду знижується швидкість біохімічних реакцій, обмінні процеси білків і жирів, засвоювання вітамінів, і навіть, йод впливає на зростання клітин.
Найчастіше при нестачі йоду виникають розлади функції щитовидки, а також йододефіцит – одна з головних причин затримки розумового розвитку дітей. Цьому можна запобігти: тому вагітним і годуючим мамам особливо важливо не допускати дефіциту йоду.
Як зрозуміти, що організму не вистачає йоду
- ядуха, особливо відчувається в положенні лежачи
- труднощі ковтання, важко дихати
- сухість шкіри
- закрепи
- пригніченість, втома, забудькуватість.
Якщо з'явилися такі симптоми, варто звернутися як мінімум до свого сімейного лікаря. В цілому ж проблему йододефіциту краще запобігти, чим лікувати.
В яких продуктах багато йоду
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