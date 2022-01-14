В каких продуктах искать йод – чем опасен йододефицит и как его распознать

Йододефицит опасен для здоровья, а найти йод можно в таких продуктах, как рыба, яйца, молоко, водоросли / Фото: unsplash.com

Наше здоровье зависит от множества микроэлементов и других полезных веществ, и йод – один из них. Дефицит йода приводит к дисфункции горнов щитовидки и не только: как понять, что этого элемента не хватает и где его искать – рассказали в МОЗ Украины.

Чем опасен недостаток йода для здоровья

Гормоны щитовидной железы, выработке которых способствует йод, активируют метаболизм, способствуют обновлению костной ткани, то есть воздействуют практически на все физиологические процессы в нашем организме. При недостатке йода снижается скорость биохимических реакций, обменные процессы белков и жиров, усваивание витаминов, также йод влияет на рост клеток.

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Чаще всего при недостатке йода возникают расстройства функции щитовидки, а также йододефицит – одна из главных причин задержки умственного развитии детей. Это можно предотвратить, поэтому беременным и кормящим мамам особенно важно не допускать дефицита йода.

Как понять, что организму не хватает йода

Признаки йододефицита могут быть различными, но чаще всего при недостатке йода и нарушениях из-за этого работы щитовидки, появляются:

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удушье, особенно ощущается в положении лежа

трудность глотания, тяжело дышать

сухость кожи,

запоры,

подавленность, усталость, забывчивость.

Если появились такие симптомы, то стоит обратится как минимум к своему семейному врачу. В целом же проблему йододефицита лучше предупредить, чем лечить.

В каких продуктах много йода

Чтобы избежать дефицита йода, необходимо регулярно рационально и сбалансированно питаться. В рационе должны быть сыр, коровье молоко, яйца, йогурты, йодированная соль, морская рыба и водоросли, морепродукты, соевое молоко или соевый соус.

Для профилактики дефицита йода можно добавлять в еду йодированную соль / Фото: freepik.com

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Взрослым для профилактики дефицита йода достаточно 150 мкг йода в сутки. Для примера, одна чайная ложка йодированной соли содержит 250 мкг йода.

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