В каких продуктах искать йод – чем опасен йододефицит и как его распознать

Йододефицит опасен для здоровья, а найти йод можно в таких продуктах, как рыба, яйца, молоко, водоросли / Фото: unsplash.com
Наше здоровье зависит от множества микроэлементов и других полезных веществ, и йод – один из них. Дефицит йода приводит к дисфункции горнов щитовидки и не только: как понять, что этого элемента не хватает и где его искать – рассказали в МОЗ Украины.
Чем опасен недостаток йода для здоровья
Гормоны щитовидной железы, выработке которых способствует йод, активируют метаболизм, способствуют обновлению костной ткани, то есть воздействуют практически на все физиологические процессы в нашем организме. При недостатке йода снижается скорость биохимических реакций, обменные процессы белков и жиров, усваивание витаминов, также йод влияет на рост клеток.
Чаще всего при недостатке йода возникают расстройства функции щитовидки, а также йододефицит – одна из главных причин задержки умственного развитии детей. Это можно предотвратить, поэтому беременным и кормящим мамам особенно важно не допускать дефицита йода.
Как понять, что организму не хватает йода
- удушье, особенно ощущается в положении лежа
- трудность глотания, тяжело дышать
- сухость кожи,
- запоры,
- подавленность, усталость, забывчивость.
Если появились такие симптомы, то стоит обратится как минимум к своему семейному врачу. В целом же проблему йододефицита лучше предупредить, чем лечить.
В каких продуктах много йода
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