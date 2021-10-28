Як розважаються туристи на найбільшому оглядовому колесі світу в Дубаях (фото)

Нова атракція, яку всі хочуть протестувати – це Ain Dubai. Ми покажемо, як розважалися гості в перші дні відкриття. Спойлер: одні ночували в кабінці, інші – здійснили свої мрій

Як розважаються туристи на найвищому оглядовому колесі світу в Дубаях (фото)

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Чому всі хочуть протестувати Ain Dubai?

Бо це найбільше оглядове колесо світу! В 2015 році стартувало будівництво Ain Dubai на штучному острові Bluewaters Island. 21 жовтня 2021 року воно почало працювати. Висота колеса – 250 метрів. Опісля запуску кожен мріє протестувати атракцію, бо звання "найбільшого" – зацікавлює.

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Ain Dubai – це найбільше оглядове колесо в світі! / Фото: Instagram: aindxbofficial

Колесо High Roller (яке вважали найвищим) в Лос-Анджелесі поза конкуренцією після запуску дубайського Ain Dubai, бо його висота лише 167,6 метрів.

В найбільшого колеса у світі 48 кабінок. Туристи зсередини можуть насолоджуватися красою навколо на 360 градусів. Одночасно поміститься 1750 людей в Ain Dubai, а один оборот колеса триває 38 хвилин.

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Одночасно поміститься 1750 людей в Ain Dubai / Фото: whatson.ae

Ціна одного квитка у стандартній кабінці 930 гривень. У лаунж-кабінці з одним напоєм 1250 гривень. В кабінці з барною стійкою та двома коктейлями 1400 гривень.

Любителі ексклюзиву платять більше: приватна кабінка з ігристим їм обійдеться в 34 тис. гривень.

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Прайс вказано за 38 хв перебування в Ain Dubai.

Туристам пропонують в Ain Dubai не лише типовий екскурс, а й влаштувати весілля чи ділову зустріч. Кожен під час подорожі отримує нові емоції, або здійснює мрії!

Tom Jauncey в свій день народження прокинувся в Ain Dubai

Блогер та відеограф Tom Jauncey, який живе у Дубах, поділився контентом з Ain Dubai та шокував усіх. Бо він записав відео, де прокинувся на світанку у кабінці. Словом, так почався його день народження. Куди вже краще?

Tom Jauncey в свій день народження прокинувся в Ain Dubai / Фото: скриншот

Tom Jauncey в свій день народження прокинувся в Ain Dubai / Фото: скриншот

Mike Chabot зіграв музичний сет на висоті 250 метрів

Тренер Mike Chabot поділився емоційним фото в Instagram з Ain Dubai. І написав, що кожен може втілити свою мрію в реальність. Словом, ще в одного гостя на найбільшому колесі в світі бажане збулося.

Mike Chabot зіграв музичний сет на висоті 250 метрів / Фото: Instagram: Mike Chabot

Тревел-експертка Меліта Ріжко була шокована новим досвідом на Ain Dubai

Дівчина в Instagram розповіла, що спершу очікувала нудний екскурс. Бо попередні активності на оглядових колесах були не вау. Кабінка в неї асоціювалася з однокімнатною квартирою на 30 кв. м. Бо її габарити величезні! Загальна атмосфера подарувала дівчині незабутній досвід, тож вона всім рекомендує протестувати активність.

Тревел-експертка Меліта Ріжко була шокована новим досвідом на Ain Dubai / Фото: Instagram: melitochka

Що я відчула? Знаєте, коли сідаєте в оглядове колесо, через пару хвилин вже чекаєте закінчення, бо стає нудно, але не тут. В кабінці не трясло, в певні моменти я думала, що ми не їдемо. Її площа величезна, така собі однокімнатна квартира на 30 кв. м. Кабінки мають різний інтер‘єр — оглядова, з баром чи рестораном, – написала вона в Instagram.

Блогерка Tina зробити фото, яке набрало понад 40 тис. лайків

Колесо Ain Dubai асоціюється з ідеальним місцем для фото, де роблять селфі. Контент на висоті 250 метрів приречений стати популярними в соціальних мережах. Блогерка Tina не пропустила можливість та зробила фото, яке набрало понад 40 тис. лайків в Instagram.

Блогерка Tina зробити фото, яке набрало понад 40 тис. лайків / Фото: скриншот

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