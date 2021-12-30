ТОП-5 трендів кросівок, які ми будемо носити у 2022 році

Кросівки, які будуть популярні у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні
Раніше ми розповідали про антитренди зими 2022, яких варто негайно позбутися, а також про інші дрібниці життя, які в новому році вам не знадобляться. Тепер настав час поговорити про те, що потрібно взяти на замітку – популярні моделі кросівок, що активно входять у моду.
Для снікерхедів або, простіше кажучи, колекціонерів кросівок, 2021 став роком колаборацій, силуету Dunk Low і повернення авангардного дизайну. Найпомітніші випуски кросівок за останні 12 місяців значною мірою грунтувалися на оповіданні, високоякісному виробництві і навіть елементах, що настроюються.
Передбачаючи 2022 рік, любителі взуття можуть очікувати, що деякі з тенденцій, що почалися 2021 року, продовжуватимуть розвиватися.
ТОП-5 трендів кросівок, які будуть популярні у 2022 році
Взуття у вінтажному стилі
У 2021 році з'явилося більше, ніж будь-коли вінтажних кросівок. Потертий вигляд, пошарпані тканини, пожовкла підошва – все це надихнуло створення Nike Dunk Low, Adidas NMD_R1 і Air Force 1 Mid Sculpt інших моделей. Так, естетика застарілості проявилася в моделі OFF-WHITE ™ x Air Jordan 2 Вірджіла Абло з міжпідошвою.
Несподівані матеріали
Від моделей Air Force 1 із штучного хутра до кросівок Dunk Low із м'ятого оксамиту – популярні марки кросівок сміливо вийшли за рамки типової шкіряної конструкції. У 2022 році тенденція просуватиметься ще далі: моделі почнуть прикрашати коштовностями Swarovski AF1 та UNION LOS ANGELES x Nike Cortez.
Прозорість
Прозорі вироби теж непогано влаштувалися в 2021 році, посівши центральне місце в CLOT x sacai x Nike LD Waffle, Nike Air Max 96 від Supreme та прозорих Superstar від adidas. Нас запевняють, що ця тенденція неодмінно збережеться і в 2022 як у повсякденних стильних моделях, так і в ретро-виробах.
Підошви на платформі
Якщо такі випуски як Nike Dunk Rebel і Jordan LV8D брати за приклад, можна припустити, що підошви, що перевищують звичайні, стануть однією з найбільших тенденцій в кросівках 2022 року. Вони зітруть межу між стилем життя та спортом.
Лакована шкіра
Глянцева шкіра Air Jordan 1 "Bred Patent", сріблястий металік SK8 STA від Hajime Sorayama x BAPE та "Bubblegum" AJ1. Виходячи з популярності цих моделей, такі версії класичних кросівок точно будуть популярними у 2022 році.
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