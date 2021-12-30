ТОП-5 трендов кроссовок, которые мы будем носить в 2022 году

Кроссовки, которые будут популярны в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали об антитрендах зимы 2022, от которых стоит немедленно избавиться, а также о других мелочах жизни, которые в новом году вам не понадобятся. Теперь настало время поговорить о том, что нужно взять на заметку – популярных моделях кроссовок, активно входящих в моду.

Для сникерхедов или, проще говоря, коллекционеров кроссовок, 2021 год стал годом коллабораций, силуэта Dunk Low и возвращения авангардного дизайна. Самые заметные выпуски кроссовок за последние 12 месяцев в значительной степени основывались на повествовании, высококачественном производстве и даже настраиваемых элементах.

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Предвкушая 2022 год, любители обуви могут ожидать, что некоторые из начавшихся тенденций 2021 года будут продолжать развиваться.

ТОП-5 трендов кроссовок, которые будут популярны в 2022 году

Обувь в винтажном стиле

В 2021 году появилось больше, чем когда-либо винтажных кроссовок. Потертый вид, потрепанные ткани, пожелтевшая подошва – все это вдохновило на создание Nike Dunk Low, Adidas NMD_R1 и Air Force 1 Mid Sculpt и других моделей. Так, эстетика устарелости проявилась в модели OFF-WHITE ™ x Air Jordan 2 Вирджила Абло с "крошащейся" межподошвой.

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OFF-WHITE ™ x Air Jordan 2. Цена $ 250 (6 781 грн) / Фото: Nike

Неожиданные материалы

От моделей Air Force 1 из искусственного меха до кроссовок Dunk Low из мятого бархата – популярные марки кроссовок смело вышли за рамки типичной кожаной конструкции. В 2022 году тенденция будет продвигаться еще дальше: модели начнут украшать драгоценностями Swarovski AF1 и UNION LOS ANGELES x Nike Cortez.

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Кроссовки Nike с кристаллами Swarovski за $ 2, 799 / Фото: Nike

Прозрачность

Прозрачные изделия тоже неплохо устроились в 2021 году, заняв центральное место в CLOT x sacai x Nike LD Waffle, Nike Air Max 96 от Supreme и прозрачных Superstar от adidas. Нас уверяют, что эта тенденция непременно сохранится и в 2022 году как в повседневных стильных моделях, так и в ретро-изделиях.

Nike Air Max 96 от Supreme. Цена € 313. / Фото: Nike

Подошвы на платформе

Если такие выпуски как Nike Dunk Rebel и Jordan LV8D брать за пример, то можно предположить, что подошвы, превышающие обычные, станут одной из самых больших тенденций в кроссовках 2022 года. Они сотрут грань между стилем жизни и спортом.

Кроссовки Jordan LV8D, которые будут популярны в 2022 году / Фото: открытые источники

Лакированная кожа

Глянцевая кожа Air Jordan 1 "Bred Patent", серебристый металлик SK8 STA от Hajime Sorayama x BAPE и "Bubblegum" AJ1. Исходя из популярности этих моделей, такие версии классических кроссовок точно будут популярны в 2022 году.

Глянцевые кроссовки The Air Jordan 1 High OG WMNS "Atmosphere" / Фото: Nike

Напомним, что недавно Nike выпустили кроссовки в честь Парижа с символическим дизайном (фото)