Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Life Статті про психологію

Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 9 грудня

Марина Григоренко
9 грудня, 10:37
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 9 грудня.

  • Цифра дня – 17
  • Колір дня – зелений
  • Число удачі – 8

У головних плюсах дня – сила думки та бажання. При цьому мінуси дня несуть зайву самовпевненість та провокації. В основі дня – несподівані ідеї. У питаннях краси та фітнесу – дієти та голодування.

Реклама

Щодо здоров'я – печінка та зір. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, покупки техніки, смартфонів та нерухомості.

Читайте інші матеріали на тему:

Реклама