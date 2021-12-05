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Гороскоп на тиждень 6-12 грудня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 грудня, 07:45
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Астрологічний прогноз на 6-12 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок наступного тижня спонукає до внутрішньої свободи та розкутості . А емоції, що ожили, виходять на перший план і починають проявлятися відкрито і зухвало.

Такий настрій до кінця тижня переросте в часті прояви імпульсивності та запальності . І все важче уникнути конфліктів.

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Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У Овнів наступний тиждень пройде цілком благополучно . У вівторок ваше спілкування з колегами, партнерами чи членами сім'ї принесе добрі результати. А у вихідні настане оптимальний час для щирої розмови з коханою людиною. Якщо ви запланували романтичне побачення, воно пройде чудово.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

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Робочі дні наступного тижня виявляться не найкращим періодом у Тельців. З'явиться якась невпевненість у собі , і це позначиться на роботі та взаєминах. Якщо у середу ви звернетеся за підтримкою до впливових осіб, вони вам не відмовлять. Будьте відкритішими, щоб ваші слова не трактували двояко. У вихідні ви відчуєте полегшення.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнятам буде складно навіть на короткий час поринути у роботу. Ви весь час витаєте в хмарах і там черпаєте натхнення для творчості . Добре, якщо воно зможе вас нагодувати та окупити інші витрати. У понеділок наберіться терпіння і просто перечекайте якийсь час. Незабаром все стане на свої звичні місця, і ви увіллєтеся в колію.

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Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

У Раків настане гарний час для вирішення фінансових питань , особливо у четвер. Ви здатні зараз створити основу, яка згодом стане для вас надійною фінансовою платформою. Великі покупки та серйозні придбання будуть вдалими та послужать довго. А ось в особистому житті причини сварок і непорозуміння залежать саме від вас.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Леви, постарайтеся заздалегідь скласти зразковий план дій на всю майбутню семиденку. Інакше тиждень пролетить так швидко, що ви нічого не встигнете зробити. Сподіватися на удачу та імпровізувати – погана ідея. У вівторок до вас прилетить приваблива пропозиція, від якої не варто відмовлятися. Натомість вихідні пройдуть спонтанно та здорово.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

У Дів наступного тижня буде багато несподіваних ситуацій . Намагайтеся особливо нічому не дивуватися – така тактика буде найкращою, особливо у середу. Якщо почуєте критику на свою адресу – не сприймайте її близько до серця. Це може виявитися провокацією, яка не варта вашої уваги та нервів. Вихідні проведіть у спокійній та самотній обстановці.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Щоб уникнути неприємностей та розбіжностей на роботі, Терезам наступного тижня варто діяти за заздалегідь розробленим планом . У понеділок вам з усіх боків будуть давати поради – ви можете до них прислухатися, але робити краще по-своєму, а не сподіватися на чужі мізки. І збережіть свою фантазію на час.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіонам на майбутній семиденці корисно більше часу проводити у колі близьких людей та сім'ї . Постарайтеся у п'ятницю відвідати старших родичів – такий візит буде корисним, насамперед, вам самим. А ось на роботі спостерігатиметься повний штиль, але відсутність новин іноді – зовсім непогана новина.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Стрільцям не варто бути надто самовпевненими. У середу постарайтеся адекватно оцінювати свої можливості, щоб уникнути проблем у особистому житті та на роботі. Якщо ви зумієте правильно та делікатно сформулювати свої бажання , то зможете розраховувати на збільшення зарплатні. Вихідні промайнуть швидко, але приємно.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

На Козорогів наступного тижня чекає серйозна та скрупульозна робота , результати якої не забаряться. У понеділок ви можете розраховувати на підтримку однодумців. Друзі не залишать вас у скрутний момент. Можливо, частину вільного часу доведеться витратити на вирішення проблем родичів.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вже з початку тижня Водоліям доведеться попрацювати над своїми емоціями . Не зганяйте на оточуючих поганий настрій – ви й іншим його зіпсуєте, і собі не піднімете. Краще сконцентруйтеся на роботі – саме вона принесе вам задоволення. У п'ятницю уважніше поставтеся до інформації, що надійшла. А у вихідні краще залишитися вдома.

Гороскоп на тиждень 6-12 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб наступного тижня очікується звичайнісінька рутина . Всі завдання та доручення, які вам потрібно зробити, на перший погляд, не мають сенсу. Але при цьому вам не вдасться уникнути роботи. У четвер кохана людина може завдати клопоту, через що вам доведеться змінити свої плани. Намагайтеся зберегти гармонію у стосунках.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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