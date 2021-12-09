Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 декабря.

Цифра дня – 17

Цвет дня – зелёный

Число удачи – 8

В главных плюсах дня – сила мысли и желания. При этом минусы дня несут излишнюю самоуверенность и провокации. В основе дня – неожиданные идеи. В вопросах красоты и фитнеса – диеты и голодание.

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В отношении здоровья – печень и зрение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки техники, смартфонов и недвижимости.

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