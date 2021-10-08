Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 жовтня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 жовтня.

Цифра дня -14,

Колір дня – блакитний,

Число удачі – 5.

У головних плюси дня – чуйність і терпіння, при цьому мінуси дня несуть підозри і заздрість. В основі дня – творча енергія і творчість. У питаннях краси і фітнесу корисні фізичні навантаження.

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Стосовно здоров'я – зір, сечостатева система. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, закладка фундаменту і будівництво майбутнього. Сміливо виходьте на нові рубежі.

Нагадаємо, що всі ми ще перебуваємо під дією ретроградного Меркурія і молодика. Часто люди не усвідомлюють справжнього джерела поганого емоційного самопочуття і починають все списувати на планети, магнітні бурі або природу. Дізнайтеся, чого не варто робити при молодику.

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Постарайтеся залишатися в рівновазі не захворіти, не сумувати і не хандрити в ці дні. На зміну вересня, який тримав у напруженні своїми численними і бурхливими проявами сонячної активності, прийшов жовтень і відразу ж відзначився. 1 жовтня на Землю обрушилася сильна магнітна буря.

Також раніше ми писали про магнітні бурі в кінці жовтня.