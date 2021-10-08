Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 октября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 октября.
- Цифра дня -14,
- Цвет дня – голубой,
- Число удачи – 5.
В главных плюсах дня – чуткость и терпение, при этом минусы дня несут подозрения и зависть. В основе дня – созидательная энергия и творчество. В вопросах красоты и фитнеса полезны физические нагрузки.
В отношении здоровья – зрение, мочеполовая система. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, закладка фундамента и строительство будущего. Смело выходите на новые рубежи.
Напомним, что все мы еще находимся под действием ретроградного Меркурия и новолуния. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на планеты, магнитные бури или природу. Узнайте, чего не стоит делать при новолунии.
Постарайтесь оставаться в равновесии не заболеть, не унывать и не хандрить в эти дни. На смену сентябрю, который держал в напряжении своими многочисленными и бурными проявлениями солнечной активности, пришел октябрь и сразу же отличился. 1 октября на Землю обрушилась сильная магнитная буря.
Также ранее мы писали про магнитные бури в конце октября.